Edesur poda y retira árboles tras lluvias caídas en el Gran Santo Domingo

Brigada removiendo un árbol que cayó por las fuertes lluvias. ( FUENTE EXTERNA )

El Empresa Estatal Distribuidora de Electricidad de la Región Sur (Edesur Dominicana) informó en la tarde de este martes que desarrolló un intenso operativo de poda de árboles y retiro de escombros en varias zonas del Distrito Nacional, tras las lluvias y fuertes vientos registrados en estos días por la presencia de una vaguada.

De acuerdo a una nota de prensa de la distribuidora, el operativo se llevó a cabo junto a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Los equipos de trabajo estuvieron conformados por brigadas de poda, con camiones canastos y trituradoras, para permitir restablecer el servicio eléctrico afectado por las incidencias climatológicas, de una forma ágil, conforme indica Edesur.

Los trabajos abarcaron la Zona Universitaria, El Vergel, La Esperilla (parcial), Naco (parcial), Honduras y Mata Hambre, sectores pertenecientes a los circuitos UASD102, UASD103, UASD107 y MATA104, que se abastecen de energía de las subestaciones eléctricas UASD y Matadero.

Así mismo, la empresa de electricidad indicó que, debido a incidentes registrados el miércoles de la semana pasada, las brigadas de la distribuidora realizaron intensos operativos en La 800, Arroyo Hondo II, Cuesta Brava y La Isabela, correspondientes a los circuitos AHON101 y AHON102, que se alimentan de la subestación eléctrica Arroyo Hondo.

Edesur Dominicana destacó que con estos trabajos pretende contribuir a la seguridad de los usuarios y su entorno y a ofrecer un servicio más seguro y estable.