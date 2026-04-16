Europa solo tiene combustible de aviación para un mes y medio

La aerolínea neerlandesa KLM anunció que suspenderá 160 vuelos en mayo. ( FUENTE EXTERNA )

Europa cuenta con una reserva de solo un mes y medio de combustible para aviones y se advierte de una posible escasez crítica de ese hidrocarburo, como consecuencia de la guerra en Irán , advirtió este jueves el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol .

Birol alertó en una entrevista exclusiva para la agencia Associated Press (AP) que, de mantenerse bloqueadas las rutas clave de transporte de petróleo, especialmente el estrecho de Ormuz, podrían comenzar a registrarse cancelaciones de vuelos en el corto plazo.

"En Europa nos quedan quizás seis semanas de combustible para aviones. Si no podemos abrir el estrecho de Ormuz, pronto oiremos que algunos vuelos podrían cancelarse por falta de combustible", afirmó.

La aerolínea neerlandesa KLM anunció este jueves que suspenderá 160 vuelos en mayo porque no resultan rentables, debido al alto precio del queroseno, cuyos costes de han disparado por el conflicto en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho.

El director de la AIE calificó la situación como "la mayor crisis energética" jamás enfrentada, señalando que el impacto ya se refleja en el aumento de los precios de la gasolina, el gas y la electricidad a nivel global.

Impacto desigual

Adelantó que el impacto económico se sentirá de forma desigual y "los países que más sufrirán no serán aquellos cuyas voces se escuchen con mayor frecuencia. Serán principalmente los países en desarrollo. Los países más pobres de Asia, África y América Latina".

"Algunos países pueden ser más ricos que otros. Algunos países pueden tener más energía que otros, pero ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a esta crisis", afirmó.