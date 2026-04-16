Refidomsa registra el mayor volumen de ventas por más de RD$3,638 millones a marzo 2026

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) informó que hasta marzo de 2026 registró utilidades por 2,260.4 millones de pesos, acumulando en enero cerca de 459.1 millones y las de febrero 919 millones pesos.

De acuerdo a la institución, estos resultados se lograron manteniendo operaciones normales y garantizando el abastecimiento continuo de combustibles en todo el territorio nacional, incluso en un entorno internacional retador.

El mayor monto en las ventas de Refidomsa La entidad destacó que sus ventas alcanzaron un volumen de venta histórico de 3,638.6 millones de pesos durante el primer trimestre del año en curso, superando los 3,200 millones de pesos en 2025.

¿Qué declaró Samuel Pereyra sobre la gestión y abastecimiento?

En ese sentido, el crecimiento de esas ventas se produjo en un contexto de operaciones estables y abastecimiento continuo, permitiendo a la institución responder a la demanda del mercado, a pesar de la crisis mundial y de los retos del entorno internacional.

Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa, expresó que "este crecimiento en el volumen de ventas y utilidades es el resultado de una gestión enfocada en la planificación y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado y el desafío del entorno. En Refidomsa hemos demostrado que es posible fortalecer nuestras operaciones garantizar el suministro de combustibles".

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