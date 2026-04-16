×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Refidomsa
Refidomsa

Refidomsa registra el mayor volumen de ventas por más de RD$3,638 millones a marzo 2026

Las utilidades superan los RD$2,260 millones, de acuerdo a la entidad

    Expandir imagen
    Refidomsa registra el mayor volumen de ventas por más de RD$3,638 millones a marzo 2026
    Refidomsa. (FUENTE EXTERNA.)

    La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) informó que hasta marzo de 2026 registró utilidades por 2,260.4 millones de pesos, acumulando en enero cerca de 459.1 millones y las de febrero 919 millones pesos.

    De acuerdo a la institución, estos resultados se lograron manteniendo operaciones normales y garantizando el abastecimiento continuo de combustibles en todo el territorio nacional, incluso en un entorno internacional retador.

    El mayor monto en las ventas de Refidomsa

    La entidad destacó que sus ventas alcanzaron un volumen de venta histórico de 3,638.6 millones de pesos durante el primer trimestre del año en curso, superando los 3,200 millones de pesos en 2025.

    ¿Qué declaró Samuel Pereyra sobre la gestión y abastecimiento?

    En ese sentido, el crecimiento de esas ventas se produjo en un contexto de operaciones estables y abastecimiento continuo, permitiendo a la institución responder a la demanda del mercado, a pesar de la crisis mundial y de los retos del entorno internacional.

    Samuel Pereyra, presidente de Refidomsa, expresó que "este crecimiento en el volumen de ventasutilidades es el resultado de una gestión enfocada en la planificación y la capacidad de respuesta ante la demanda del mercado y el desafío del entorno. En Refidomsa hemos demostrado que es posible fortalecer nuestras operaciones  garantizar el suministro de combustibles".

     

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.