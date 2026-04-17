Resort cobra a propietarios cargo que aún no ha sido autorizado por la SIE

Vista aérea de una parte del complejo residencial turístico Casa de Campo. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

Aunque no existe una resolución de la Superintendencia de Electricidad (SIE) que autorice un cobro por cargo fijo de energía a la empresa Costasur Casa de Campo, está cargó a sus clientes un monto de 1,741.70 pesos por ese concepto en su factura de marzo pasado.

En denuncias recibidas por Diario Libre, clientes de la compañía, responsable de la generación y distribución eléctrica dentro del complejo turístico residencial, explicaron que es la primera vez que se les hace dicho cobro y la firma se niega a entregar la documentación que respalda la decisión.

Los afectados revelaron que desde Costasur la respuesta ha sido que el cargo está respaldado por el marco legal del sector eléctrico. Sin embargo, criticaron que, a pesar de solicitarle el envío de la resolución de la SIE que ordena el cobro del cargo fijo de energía, aún continúan a la espera.

“Cuando preguntamos por qué antes no nos habían cobrado su respuesta fue: ‘Este cargo vino a raíz de una fiscalización que la Superintendencia de Electricidad nos realizó'; todas las facturas eléctricas a nivel nacional deben contener los mismos cargos y desgloses’ ”, explicó uno de los denunciantes.

Según la respuesta de la empresa a los propietarios, el monto está destinado a cubrir los costos fijos asociados a la conexión, medición, facturación, atención comercial y mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar el suministro.

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Diario Libre se contactó con la compañía para conocer su opinión y que remitieran la documentación oficial que avala el cobro, pero respondió que la consulta debe dirigirse a la SIE a fin de que la entidad pueda referir al periódico “a la normativa correspondiente”.

No obstante, al consultar a la Superintendencia de Electricidad, esta señaló que “actualmente no existe ninguna resolución relativa a este tema”.

“Actualmente, se encuentra en evaluación una solicitud de revisión de pliego, la cual está siguiendo el debido proceso interno de evaluación”, precisó.

Procedimiento a consulta pública

El pasado 25 de marzo, a través de la Resolución SIE-046-2026-REG, la Superintendencia de Electricidad ordenó el inicio del proceso de consulta pública a los fines de emitir el “Procedimiento para la solicitud, evaluación y autorización de cambios de tarifa a usuarios regulados por parte de las empresas distribuidoras de electricidad y sistemas aislados”.

La SIE explica que el objetivo es establecer los criterios técnicos, requisitos documentales, plazos y parámetros aplicables para la tramitación, evaluación y decisión de las solicitudes de cambio de tarifa.