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El Gobierno rebaja entre 12 y 41 pesos a combustibles; congela las gasolinas y el gasoil

Las gasolinas, los dos tipos de gasoil y el GLP se mantendrán sin variación

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    El Gobierno rebaja entre 12 y 41 pesos a combustibles; congela las gasolinas y el gasoil
    Una persona echa combustible a un vehículo. (FUENTE EXTERNA)

    El Gobierno anunció este viernes rebajas de entre 12 y 41 pesos en el precio de algunos de los combustibles de menor uso, mientras que mantendrá congelado el costo de las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural como había anticipado ayer.

    • Para la semana del 18 al 24 de abril 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso que la gasolina premium se venda a 314.10 pesos por galón y la regular a 294.50 pesos, ambas sin variación en su costo.

    En tanto, el gasoil regular se despachará a 246.80 pesos por galón y el óptimo a 266.10 pesos, sin cambios en su precio. Asimismo, el GLP se ofertará a 137.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico.

    Bajan de precio

    En cambio, el Ministerio de Industria y Comercio Mipymes (MICM) dispuso una rebaja de 38.66 pesos en el galón de avtur; a partir de este sábado se venderá a 318.65 pesos. El kerosene bajará 41.90 pesos y se comercializará a 360 pesos el galón.

    De igual forma, el fuel oil número 6 se ofertará a 182.98 pesos por galón, bajando 12.90 pesos, y el fuel oil 1% a 206.06 por galón, reduciéndole 12.32 pesos.

    El ministerio comunicó que para mantener el precio de los hidrocarburos se destinarán 1,153.8 millones de pesos en subsidio.

    Informó que la medida forma parte del plan de mitigación frente a los efectos de la crisis en Medio Oriente, orientado a preservar la estabilidad económica y proteger a las familias dominicanas ante la volatilidad de los mercados internacionales.

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