Edesur pone en funcionamiento la subestación eléctrica Alfa

La empresa Edesur Dominicana informó este martes la puesta en funcionamiento de la nueva subestación eléctrica Alfa, una obra orientada a fortalecer la estabilidad y calidad del servicio en el Gran Santo Domingo.

La infraestructura beneficiará a más de 257 mil clientes del Distrito Nacional, así como de los municipios Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

De acuerdo con la empresa distribuidora, el proyecto implicó una inversión superior a los 128.2 millones de pesos y forma parte de un plan para robustecer el sistema eléctrico en zonas de alta demanda.

Sectores beneficiados

La subestación incorpora un transformador de potencia de 40 megavoltioamperios (MVA), con capacidad para manejar niveles de tensión de 69/12.5 kilovoltios. Además, se habilitaron dos nuevos circuitos y se construyeron tramos de redes eléctricas que permiten la interconexión de siete circuitos, facilitando la transferencia de carga y reduciendo interrupciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/22/subestacion-alfa-3-91823457.jpg La que cuenta con una inversión superior a los 28.2 millones de pesos. (FUENTE EXTERNA)

La nueva subestación Alfa beneficiará de manera directa a los sectores Bayona, Pinos del Paraíso, Manoguayabo, Pueblo Chico, Lamela, El Caliche, Tierra Llana, Bella Colina, Concordia, La Ciénega, Brisas del Norte, Pantoja, Los Girasoles, Palmarejo, La Isabela, Don Gregorio y Villas Claudia.

Además, Alameda, Los Peralejos, Los Girasoles, Altos de Arroyo Hondo, Carmen Renata III, Pantoja, Los Alcarrizos, Holguín, La Venta, San Benito, Villa Aura, Las Caobas, Las Palmas de Herrera, Don Honorio, Santo Domingo Residencial, Puerta de Hierro, Barrio Landia, La Unión, Villa Progreso y El Chucho.

Edesur destacó que la entrada en operación de la subestación Alfa representa un avance significativo para garantizar un servicio eléctrico más estable, eficiente y continuo en el Gran Santo Domingo.