Sectores del Distrito Nacional se quedarán sin luz este sábado por trabajos de Edeeste

Edeeste explicó que estos trabajos responden a labores de mantenimiento preventivo y readecuación orientadas a fortalecer la estabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó el viernes que este sábado 25 de abril realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en los circuitos asociados a la subestación César Nicolás Penson (CNP), en horario de 8:20 de la mañana a 5:20 de la tarde.

La institución indica que la suspensión temporal impactará los circuitos CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, CNP806, CNP807, CNP808 y CNP809, afectando los sectores Gascue, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana, Villa Consuelo, Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, San Lázaro, San Miguel, Santa Barbara y Villa Francisca.

Edeeste explicó que estos trabajos responden a labores de mantenimiento preventivo y readecuación orientadas a fortalecer la estabilidad, calidad y continuidad del sistema eléctrico.

Mantenimiento

Las acciones estarán a cargo de las gerencias de mantenimiento de subestaciones, mantenimiento de redes, proyectos de inversión y medición de grandes clientes, e incluyen la puesta en servicio de nuevas celdas, redistribución de cargas entre los transformadores T01 y T02, así como readecuaciones en redes de la calle César Nicolás Penson.

También se realizarán podas de vegetación en puntos críticos de las calles Moisés García, Manuel R. Objio, Paseo de los Periodistas y las avenidas México, Francia, César Nicolás Penson y Pedro Henríquez Ureña, como parte de las acciones para mejorar la confiabilidad y seguridad del servicio eléctrico.

Edeeste reiteró su compromiso con las mejoras continuas del servicio dentro de su zona de concesión y llamó a los clientes a hacer un uso razonable y eficiente de la energía.

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