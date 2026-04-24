Gobierno subsidiará RD$1,143.9 millones para mantener sin alza los combustibles esta semana

Una conductor echa combustible en una estación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que el Gobierno dominicano destinará 1,143.9 millones de pesos en subsidios para evitar alzas en los principales combustibles durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2026

La entidad destaca, mediante una nota de prensa, que la medida ocurre en medio del conflicto en el Medio Oriente, que continúa presionando los precios del petróleo y sus derivados.

Para dicho periodo la gasolina premium y regular, el gasoil óptimo y regular, así como el GLP y el gas natural se mantendrán sin variación en sus precios.

Señala que el Avtur baja unos RD$13.21. esta semana en beneficio de la del transporte de pasajeros y de carga vía aérea, por ser el combustible utilizado por este medio de transporte.

Igualmente, el Kerosene baja para esta semana unos RD$15.10., combustible también utilizado en la aviación y en las industrias.

El ministerio precisa que al monto por galón de combustible que el Estado está subsidiando para no transferir las alzas de precio internacional a los consumidores esta semana es de RD$14.63 por galón en el GLP, RD$40.85 en la gasolina premium, RD$51.41 en la gasolina regular, RD$73.69 en el gasoil regular y RD$81.91 en el gasoil óptimo.

Para la semana del 25 de abril al primero de mayo 2026, el MICM dispone que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$314.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$294.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$246.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$266.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$305.44 por galón baja RD$13.21.

Kerosene RD$344.90 por galón baja RD$15.10.

Fuel Oil #6 RD$184.46 por galón sube RD$1.48.

Fuel Oil 1%S RD$208.01 por galón sube RD$1.95.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

Tasa de cambio

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.50, de acuerdo a las publicaciones diarias del Banco Central. Esta tasa registró una ligera alza con relación a la semana anterior que fue de RD$60.44.

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