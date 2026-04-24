El precio de los combustibles se mantendrá sin variación esta semana

Una persona llenando el tanque de combustible de su motor. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los precios de los combustibles se mantendrán sin variación durante esta semana, informó este viernes el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, al salir del acto de rendición de cuentas del alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio.

La medida se produce luego de que el Gobierno dispusiera la semana pasada rebajas de entre 12 y 41 pesos en algunos combustibles de menor uso y mantuviera sin cambios los precios de las gasolinas, los dos tipos de gasoil, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural.

Para la semana del 18 al 24 de abril de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) estableció que la gasolina premium se venda a 314.10 pesos por galón y la regular a 294.50 pesos, ambas sin variación.

Detalles de los precios y rebajas para la semana del 18 al 24 de abril de 2026

El gasoil regular se comercializa a 246.80 pesos por galón y el óptimo a 266.10 pesos, también sin cambios.

En cuanto al GLP, se mantiene en 137.20 pesos por galón, mientras que el gas natural continúa a 43.97 pesos por metro cúbico.

Entre los combustibles que registraron rebajas, el avtur disminuyó 38.66 pesos y se venderá a 318.65 pesos por galón. El kerosene bajó 41.90 pesos, situándose en 360 pesos por galón.

Asimismo, el fuel oil número 6 redujo su precio en 12.90 pesos, hasta los 182.98 pesos por galón, y el fuel oil 1 % bajó 12.32 pesos, para colocarse en 206.06 pesos por galón.