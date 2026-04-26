Edeeste concluye trabajos de mantenimiento en subestación del Distrito Nacional

Técnicos de Edeeste durante la realización de los trabajos. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este domingo que concluyó los trabajos de mantenimiento preventivo y de readecuación ejecutados el pasado sábado en los circuitos asociados a la subestación César Nicolás Penson (CNP).

Edeeste aseguró que estas acciones forman parte un plan estratégico orientado en fortalecer la calidad, estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en sectores del Distrito Nacional.

La empresa destacó, además, que las labores desarrolladas en los circuitos CNP802, CNP803, CNP804, CNP805, CNP806, CNP807, CNP808 y CNP809 fueron completadas conforme a lo programado, impactando de manera positiva sectores como Gascue, Don Bosco, Miraflores, Villa Juana, Villa Consuelo, Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara y Villa Francisca.

Entre los trabajos realizados figuran la puesta en servicio de nuevas celdas, redistribución de cargas entre los transformadores T01 y T02, así como readecuaciones en redes de la calle César Nicolás Penson, intervenciones que permitirán optimizar el desempeño del sistema eléctrico en la zona intervenida.

De igual manera, brigadas técnicas ejecutaron labores de poda preventiva en puntos críticos de las calles Moisés García, Manuel Objio, Paseo de los Periodistas y las avenidas México, Francia, César Nicolás Penson y Pedro Henríquez Ureña, contribuyendo así a elevar la confiabilidad y seguridad operacional de las redes.

Fortalecimiento de la infraestructura

Edeeste puntualizó que estos trabajos fueron desarrollados por las gerencias de Mantenimiento de Subestaciones, Mantenimiento de Redes, Proyectos de Inversión y Medición de Grandes Clientes, como parte del plan integral de modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica que ejecuta la distribuidora.

La compañía eléctrica del este agradeció la comprensión mostrada por los clientes durante la jornada de mantenimiento y reafirmó su compromiso de continuar impulsando acciones que permitan seguir mejorando la calidad del servicio, en beneficio de todos los usuarios dentro de su zona de concesión