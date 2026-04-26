Edesur informa que pone en servicio más de 2,000 lámparas en lo que va de 2026

La empresa distribuidora de electricidad Edesur Dominicana informó este domingo que en lo que va de 2026 ha instalado, sustituido o reparado más de 2,000 luminarias en varias demarcaciones de su área de concesión, como parte de su programa de mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado público.

La compañía comunicó - en una nota de prensa- que los trabajos son producto de acuerdos arribados con los alcaldes y directores distritales para realizar levantamientos en terreno, actualizar el inventario de las luminarias encendidas y apagadas y reponer las que se encuentren fuera de servicio.

Demarcaciones impactadas

Los levantamientos se han completado en las provincias de Azua, San Juan, Bahoruco, Independencia, Pedernales y se desarrollan actualmente en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Elías Piña.

El programa ha impactado con la instalación, sustitución o reparación de luminarias en demarcaciones como Palmarejo-Villa Linda y Pantoja, en la provincia Santo Domingo; Barreras, Barro Arriba, Emma Balaguer, Clavellinas, Los Fríos, Proyecto 4, Pueblo Viejo y Tabara Arriba en la provincia Azua; Arroyo Cano, Bohechío, Carrera de Yegua, El Cercado, Guanito, Jínova, Jorgillo, Las Maguanas, Matayaya, Vallejuelo y San Juan de la Maguana; Galván, Los Ríos, Neiba, Santana, Tamayo y Uvilla, en Bahoruco; Jimaní y La Colonia, en Independencia.

Dijo que estos permiten crear una base de datos con información georeferenciada sobre cada luminaria instalada en el área de concesión de Edesur, un paso fundamental para mejorar la gestión del sistema de alumbrado público, explicó la empresa a través de una nota de prensa.

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