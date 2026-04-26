GoldQuest respalda evaluación ambiental estratégica en proyecto Romero

Luis Santana, CEO de GoldQuest, habla en rueda de prensa el domingo 26 de abril de 2026 sobre el proyecto minero Romero en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa GoldQuest, que promueve el proyecto minero Romero en San Juan, reiteró su compromiso con la protección del agua, la transparencia y la participación social, al expresar su disposición a respaldar la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la región suroeste, con el acompañamiento de sectores académicos, ambientales y sociales.

Aunque dijo que este tipo de evaluación no constituye un requisito legal, la compañía considera que su implementación podría "fortalecer la transparencia del proyecto y contribuir a que las decisiones se adopten sobre la base de evidencia científica, rigor técnico y consenso social".

En una rueda de prensa hoy, el CEO de la empresa, Luis Santana, señaló que este tipo de iniciativas permitirían elevar el debate público hacia un terreno más técnico y fundamentado en datos, reforzando así la confianza en torno al Proyecto Romero.

"El Proyecto Romero apuesta por una minería moderna, responsable y de bajo impacto. Entendemos que existan preocupaciones en torno a temas sensibles como el agua y el medio ambiente; son legítimas. Por eso mantenemos una actitud de diálogo abierto, ofreciendo información sustentada en evidencia y valorando propuestas como la Evaluación Ambiental Estratégica, que pueden aportar una visión integral del territorio", afirmó.

Santana precisó que, de realizarse, esta evaluación tendría un carácter complementario y no sustituiría el proceso formal del Estudio de Impacto Ambiental, que se desarrolla conforme a la Ley 64-00 y bajo estándares internacionales.

Recordó que la empresa ha promovido la participación de distintos actores en el proceso. En julio de 2025 solicitó la incorporación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana como observadora técnica, lo que derivó en la creación de una comisión especializada encargada de dar seguimiento a los estudios ambientales.

También se ha invitado a universidades, organizaciones ambientales, líderes comunitarios y religiosos a integrarse al proceso. La empresa garantizó que estos estudios se desarrollan conforme a estándares internacionales como los de la International Finance Corporation (IFC), referencia global en gestión ambiental, social y protección de recursos hídricos.

"Queremos que este proyecto sea un referente de minería responsable en el país, basado en la transparencia, el rigor técnico y la participación social. Apostamos por decisiones informadas que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país", destacó Santana.

Minería subterránea

Durante una rueda de prensa, Santana explicó que el Proyecto Romero ha sido concebido como una operación totalmente subterránea, descartando la minería a cielo abierto. El proyecto tendría una vida útil estimada de ocho años, durante los cuales se prevé la producción de alrededor de un millón de onzas de oro, plata y cobre.

Subrayó además que no contempla el uso de cianuro ni mercurio, ni la construcción de presas de colas, elementos que han generado preocupación en otras explotaciones mineras a nivel internacional.

Aseguró que la protección del agua es una prioridad estratégica, especialmente en la provincia San Juan. Según explicó, estudios técnicos indican que la operación subterránea no afectará el río San Juan, sus afluentes ni la presa de Sabaneta.

Dijo que la empresa ha diseñado un plan integral para la gestión de la cuenca media del río San Juan, con una inversión estimada de 11 millones de dólares en un período de cinco años, orientado a mejorar la calidad y disponibilidad del agua.

"Queremos que este proyecto sea un referente de minería responsable en el país, basado en la transparencia, el rigor técnico y la participación social. Apostamos por decisiones informadas que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país", Santana.

Impacto económico

En el plano económico, el ejecutivo señaló que el proyecto podría generar exportaciones por unos 3,500 millones de dólares, así como aportes fiscales cercanos a los 1,000 millones, a partir de una inversión inicial superior a los 400 millones.

Asimismo, explicó que la provincia de San Juan recibiría beneficios directos, incluyendo el 5 % de las utilidades conforme a la legislación vigente, más un 8 % adicional como contribución voluntaria, lo que representaría más de 300 millones de dólares destinados al desarrollo local.

Estos recursos, indicó, serían gestionados por un consejo de desarrollo integrado por representantes de distintos sectores de la comunidad.

El proyecto también prevé la generación de miles de empleos directos e indirectos, así como un impulso significativo a sectores como el comercio, el transporte, los servicios y la agricultura.

La empresa desarrolla iniciativas comunitarias, entre ellas acceso a agua potable en varias comunidades, construcción de viviendas, infraestructura básica, programas de reforestación y becas universitarias.