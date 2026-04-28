Ministro de Energía aboga por equilibrio entre medioambiente y desarrollo económico en la minería

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó este martes que el futuro de la minería en la República Dominicana debe definirse a partir de "un balance entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico", destacando que las decisiones sobre proyectos mineros deben sustentarse en evidencia científica, el respeto al debido proceso y el diálogo con las comunidades.

El funcionario señaló que el debate sobre el desarrollo minero en la provincia San Juan se centra en garantizar el crecimiento económico sin comprometer los recursos naturales ni la estabilidad social. En ese sentido, explicó que actualmente se realiza un Estudio de Impacto Ambiental conforme a los lineamientos del Ministerio de Medio Ambiente, elaborado por especialistas internacionales.

Santos enfatizó que las decisiones no pueden basarse en rumores, sino en criterios técnicos e institucionales. "No se trata de elegir entre economía o medio ambiente, sino de asegurar que ambos convivan bajo reglas claras y supervisión rigurosa", indicó.

Algunos sectores del país han expresado su oposición a que en la provincia San Juan se realice una explotación minera. En la actualidad, la minera canadiense GoldQuest realiza exploraciones en la zona y ha prometido que, de darse el proceso, lo hará sin provocar daño ambiental y con respecto a las normas ambientales y con tecnología moderna.

Asimismo, subrayó que el Gobierno tiene la responsabilidad de actuar como garante del interés nacional, especialmente en zonas con vocación agrícola como San Juan, donde es fundamental proteger los recursos hídricos, los suelos y la identidad productiva de la región.

El ministro también resaltó el impacto económico del sector minero, que registró un crecimiento de 7.7 % durante el primer trimestre de 2026, posicionándose como la actividad de mayor dinamismo en la economía nacional. Indicó que en 2025 las exportaciones mineras superaron los 2,500 millones de dólares, siendo el oro el principal producto.

Proyecto de ley para modernizar minería

En cuanto al aporte fiscal, precisó que el sector generó alrededor de 45,000 millones de pesos el pasado año, contribuyendo al fortalecimiento de las finanzas públicas.

Anunció que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para modernizar el sector minero, con énfasis en la relación con las comunidades, el régimen fiscal y el fortalecimiento de las normativas ambientales, con el objetivo de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible.