Sector empresarial expresa preocupación por precios de combustibles y confía en superar crisis

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el presidente del Conep, Celso Juan Marranizi y el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El sector empresarial dominicano manifestó este miércoles su preocupación por el impacto del alza de los combustibles, en medio de la crisis internacional generada por la guerra en Irán, aunque aseguró que el país cuenta con las condiciones para salir airoso de la situación.

Durante la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), celebrada en el hotel El Embajador, líderes empresariales sostuvieron un diálogo estratégico con autoridades del Gobierno para evaluar cómo mitigar el impacto de la guerra en Irán en el país.

El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, advirtió que la volatilidad del precio del petróleo, que oscila entre los 80 y 110 dólares por barril, representa un reto para las finanzas públicas, al tiempo que limita la capacidad de sostener subsidios de forma prolongada.

No obstante, reiteró la confianza del empresariado en el manejo económico del Gobierno. "El sector privado confía en la política monetaria, fiscal y en la gestión de la banca pública (...) Estamos convencidos de que saldremos airosos de esta crisis", afirmó.

Además, dijo que el encuentro reunió a representantes de unas 80 empresas y gremios que agrupan a más de 50 mil compañías en todo el país, lo que permitió abordar temas de coyuntura con una visión amplia del aparato productivo nacional.

Indicó que esta crisis en Medio Oriente ha generado presiones en los costos, lo que obliga a mantener una comunicación constante entre el sector público y privado.

"Esta coyuntura externa ha tenido un impacto directo en el aumento de los combustibles y algunos insumos, como los plásticos. No se sabe cuánto tiempo durará esta crisis, por lo que requiere comunicación constante y medidas oportunas para mitigar su impacto en el presupuesto nacional, las empresas y la población", sostuvo.

Resiliencia de la economía Marranzini destacó que, pese al escenario adverso, la economía dominicana ha mostrado resiliencia, apoyada en la diversificación de la matriz energética, incluyendo mayor generación fotovoltaica, así como en contratos previamente establecidos para el suministro de energía.

Agregó que, aunque los precios de los combustibles han registrado presiones, estos han mantenido una estabilidad relativa en comparación con otros países, gracias al monitoreo constante y la coordinación entre el sector público y privado.

Sobre las acciones en curso, explicó que las medidas se han ido ajustando de manera gradual conforme evoluciona la crisis, priorizando el mantenimiento del dinamismo económico, la generación de empleos y el equilibrio fiscal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/c0bfdc16-ef32-4408-a5e9-e81f443b2c3f-60362c5e.jpg El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, habla durante el encuentro con empresarios. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Gobierno valora diálogo con el sector privado

De su lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, valoró el diálogo permanente entre el Gobierno y el sector empresarial, destacando que este tipo de encuentros fortalece la transparencia y la toma de decisiones en momentos de incertidumbre.

"Esta es una crisis externa que no controlamos, pero que vivimos de cerca por su impacto en los precios de los combustibles. Es un momento de unidad, de crear sinergias y proteger, sobre todo, a los sectores más vulnerables", expresó.

Señaló que el Gobierno continuará el diálogo con los distintos sectores productivos.

En el encuentro también participaron el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, así como el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam.