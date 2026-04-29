Edesur inicia construcción de tres subestaciones con inversión de RD$3,140 millones

Equipos y personal en el área donde se construirá una de las subestaciones. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa distribuidora de electricidad Edesur Dominicana inició la construcción de tres nuevas subestaciones en los sectores Engombe y Herrera, en Santo Domingo Oeste, y en el municipio de Haina, provincia San Cristóbal, con una inversión de 3,140 millones de pesos.

Las obras forman parte de la segunda fase del Plan de expansión de redes y reducción de pérdidas técnicas en distribución, impulsado por la compañía con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa del sistema eléctrico y fortalecer la calidad del servicio.

A través de una nota de prensa, Edesur informó que las nuevas infraestructuras permitirán reducir pérdidas técnicas, aumentar la continuidad del suministro energético y ampliar la capacidad instalada para responder al crecimiento de la demanda en su zona de concesión.

Con la entrada en funcionamiento de las subestaciones se agregarán 240 megavoltioamperios (MVA) al sistema eléctrico. Las instalaciones operarán con niveles de tensión de 138/12.5 kilovoltios y contarán con sistemas modernos de protección y automatización.

Ubicación de las subestaciones

Las subestaciones estarán ubicadas en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en el sector Engombe; otra en los terrenos del antiguo Aeropuerto de Herrera, en la avenida Luperón, ambas en Santo Domingo Oeste, y en la carretera Sánchez Vieja, en Haina, San Cristóbal.

El comunicado indica que la iniciativa también está acordada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contempla una inversión total de 155 millones de dólares. El programa incluye la construcción y adecuación de nuevas subestaciones, la repotenciación de infraestructuras existentes, la expansión de redes troncales y mejoras en los sistemas de automatización y control de la red eléctrica.

Beneficios

Edesur indicó que cerca de 436,000 clientes serán beneficiados de manera directa e indirecta con estos proyectos, especialmente en zonas de alta actividad comercial e institucional.

Entre los sectores favorecidos figuran Engombe, Manoguayabo, La Altagracia, Buenos Aires de Herrera, La Rosa, Loyola, Galaxia, Villa Aura y Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. También impactará el Distrito Nacional, en sectores como Los Prados, Ciudad Moderna, San Gerónimo, La Castellana y Las Praderas, además del municipio de Haina.