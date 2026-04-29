Fuentes renovables y de gas natural representan el 76 % de la matriz de EGEHaina

La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHaina) destacó el avance progresivo de las fuentes renovables y de gas natural en su capacidad instalada, que pasaron de representar el 4.2 % en 2011 a un 76.3 % el año pasado, permitiendo fortalecer su competitividad, contribuir a la descarbonización de la matriz eléctrica nacional y reduciendo la dependencia de combustibles importados.

En los últimos 15 años la compañía incrementó de forma progresiva la participación de ambas fuentes en su portafolio, de acuerdo con su Informe de sostenibilidad 2025. En términos operativos, EGEHaina alcanzó una capacidad instalada de 1,319.6 megavatios (MW), de los cuales el 39.1 % corresponde a parques renovables y el 37.2 % a centrales a gas natural.

Durante el 2025, la empresa generó 3,689.9 gigavatios-hora (GWh) de energía neta, de los cuales el 70 % provino de fuentes renovables y de gas natural. Con ello, suplió el 12.6 % de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y el 25 % de la energía utilizada por los usuarios no regulados.

Asimismo, la compañía avanzó en el desarrollo de proyectos como Esperanza Renovable, el primer parque híbrido, eólico-solar, a gran escala del país, con una capacidad de 200 MW. En paralelo, completó el ciclo combinado de la central SIBA Energy, incrementando su capacidad en 75 MW, para contribuir a la eficiencia del sistema eléctrico.

Desempeño financiero

En el plano financiero, la empresa reportó una rentabilidad de 158 millones de dólares, un crecimiento de un 5 % respecto al año anterior, respaldado por una posición de liquidez de 76.8 millones de dólares.

Uno de los hitos del período fue el acceso a financiamiento sostenible, con la firma de su primera deuda bancaria verde por 100 millones de dólares con Scotiabank y Bladex, destinada a impulsar nuevos proyectos renovables. Este movimiento refleja la creciente confianza del mercado en la solidez financiera y la estrategia de sostenibilidad de la empresa, que mantuvo calificaciones de riesgo internacionales de Ba3 (Moody´s) y BB- (Fitch), ambas con perspectiva estable, según una nota de prensa.

"Estos resultados muestran el avance sostenido de EGEHaina en la transformación de su matriz energética y nuestra consolidación como el mayor productor de energía renovable no convencional de las Antillas. A lo largo de 26 años, hemos contribuido de manera consistente al desarrollo del sistema eléctrico nacional, sobre la base de una operación eficiente, segura y comprometida con la sostenibilidad", precisó José Rodríguez Silvestre, gerente general.

Aporte social y ambiental

En el ámbito social, la empresa desarrolló iniciativas comunitarias que beneficiaron directamente a más de 103 mil personas e indirectamente a 2.3 millones, con el objetivo de mejorar el bienestar, la calidad de vida y la resiliencia de las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de sus operaciones.

En el aspecto ambiental, la empresa reportó avances en eficiencia y reducción de emisiones, al disminuir su huella de carbono y evitar la emisión de 634,295 toneladas de dióxido de carbono en 2025, un incremento de un 13.3 % en la mitigación respecto al año anterior.

El resultado estuvo asociado a una mayor participación de generación renovable y al avance en el registro del programa de actividades, vinculado a la emisión de créditos de carbono en los parques solares Esperanza y Sajoma.

El desempeño de EGE Haina se produce en un contexto de creciente demanda energética y transición global hacia economías bajas en carbono, posicionando a la empresa como un actor clave en el sistema eléctrico nacional, en la atracción de inversiones sostenibles y en el fortalecimiento de la competitividad económica de la República Dominicana.