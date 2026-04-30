Director de la AIE alerta de "la mayor crisis energética" de la historia

El mundo enfrenta "la mayor crisis energética de su historia", provocada por la guerra en Oriente Medio y las perturbaciones en el comercio de hidrocarburos, afirmó este jueves el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

Como ya ocurrió con la invasión rusa de Ucrania en 2022, el conflicto en Oriente Medio evidenció la fuerte dependencia mundial de las energías fósiles.

El cierre iraní del estrecho de Ormuz, por donde transitaba un 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo, disparó los precios del barril de crudo a niveles no vistos en cuatro años.

El Brent del mar del Norte llegó a cotizar este jueves a 126 dólares, cuando Estados Unidos aplica también un bloqueo naval a los puertos iraníes.

El prolongado cierre de ese paso marítimo crucial para el comercio mundial amenaza con problemas de suministro y escasez a largo plazo.

En una conferencia de la AIE en París, donde tiene su sede el organismo, Birol aseguró que este encarecimiento está "poniendo mucha presión en muchos países".

"El mundo enfrenta la mayor crisis energética de su historia", dijo durante una conferencia en la capital francesa dedicada a las energías renovables.

"Los mercados del petróleo y del gas tendrán graves dificultades", insistió.

Un foro debatirá situación

En ese mismo foro, el presidente de la cumbre COP31 del clima que se celebrará en Turquía a fines de año, Murat Kurum, llamó a "acelerar la transición hacia las energías limpias".

"Ahora sabemos claramente que la economía mundial debe cambiar de modelo energético. Y la etapa más crucial consiste en acelerar la transición hacia las energías limpias", afirmó Kurum, según la traducción de un intérprete de su discurso en turco.