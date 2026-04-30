Laboratorio de Aduanas fortalece rol estratégico para desarrollo de tierras raras en el país

Autoridades recorren las instalaciones del laboratorio, pieza clave en el impulso de las tierras raras en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Laboratorio Orlando Jorge Mera, de la Dirección General de Aduanas (DGA), se posiciona como un eje clave para el desarrollo de minerales críticos en la República Dominicana, especialmente en el área de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica global.

Así lo destacó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante un recorrido por las instalaciones junto al director general de Aduanas, Nelson Arroyo. El funcionario subrayó la importancia de fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país para respaldar proyectos estratégicos como la exploración de estos minerales en Pedernales.

Santos valoró los avances del laboratorio en su proceso de acreditación bajo la norma internacional ISO 17025, la cual garantizaría la calidad y confiabilidad de los análisis de metales y tierras raras. La meta es lograr esta certificación para finales de 2026, lo que representaría un paso significativo para atraer inversiones en el sector minero.

12 millones de pesos

Como parte de este impulso, el Ministerio de Energía y Minas y la Empresa Minera Dominicana (Emidom) han destinado alrededor de 12 millones de pesos para fortalecer la infraestructura y capacidades del laboratorio.

Sin embargo, especialistas indicaron que aún es necesaria la adquisición de tecnología avanzada, como el sistema Solid Sample ICP-MS, valorado en aproximadamente un millón de dólares, que permitiría reducir costos, optimizar tiempos de análisis y acelerar el proceso de acreditación.

El encargado del laboratorio, Aris Mendis Gómez, destacó que la institución ha evolucionado más allá de sus funciones aduaneras, convirtiéndose en un soporte científico clave tanto para el Estado como para el sector privado.

Actualmente, el laboratorio participa en el análisis de muestras del proyecto de tierras raras en Pedernales, una iniciativa que busca posicionar al país en una cadena de valor global altamente especializada.

En la actividad también participaron representantes del sector minero y energético, quienes resaltaron la importancia del capital humano especializado con que cuenta el laboratorio para impulsar el desarrollo científico nacional.