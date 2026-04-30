El petróleo alcanza su nivel más alto desde el 2022, por la guerra

El impacto del conflicto se ha trasladado de forma inmediata al mercado de combustibles. ( FREEPIK )

El precio del petróleo se disparó a su nivel más alto desde 2022 después de que Donald Trump dijera que "no quiere" levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, agravando la crisis energética mundial desatada por la guerra de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

El crudo de referencia global, el Brent, subía casi un 10 %, hasta 122.15 dólares por barril, anoche, en su octava jornada consecutiva al alza, la racha más larga en casi cuatro años. El West Texas Intermediate, referente estadounidense, aumentaba un 7 %, hasta 106.88 dólares.

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El ascenso a máximos de cuatro años reflejó la pérdida de confianza de los operadores en que el alto el fuego de tres semanas permitiera reanudar plenamente los flujos energéticos desde el Golfo.

La escalada se aceleró el miércoles después de que el presidente de EE. UU. insinuara que mantendría bloqueado el estrecho hasta que Irán aceptara un acuerdo para poner fin a su programa nuclear.

"El bloqueo es, en cierto modo, más efectivo que los bombardeos. Los están asfixiando como a un cerdo cebado. Y será peor para ellos. No pueden tener un arma nuclear", dijo Trump a Axios.

"Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero levantarlo, porque no quiero que tengan un arma nuclear".

Las tensiones en el Golfo Pérsico han incrementado la preocupación sobre la disponibilidad de suministro, especialmente por las restricciones en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético global.

Analistas de Standard Chartered advierten que cada día sin avances en la resolución del conflicto implica menos barriles en el mercado, reducción de inventarios y presión sostenida sobre los precios.

Combustibles

El impacto se ha trasladado de forma inmediata al mercado de combustibles. En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina alcanzó los 4.229 dólares por galón, según la American Automobile Association (AAA), lo que eleva los costos de transporte y producción, con potenciales efectos inflacionarios sobre bienes y servicios.

A este escenario se suma la dinámica interna de la OPEP+. La decisión de posponer un aumento de producción generó fricciones con Emiratos Árabes Unidos, que anunció su salida del grupo a partir de mayo. Aunque no es miembro fundador, el país representaba cerca del 13 % de la producción de la OPEP y alrededor del 9 % del total de la alianza ampliada. Su retiro reduce la capacidad del bloque para responder de forma coordinada ante interrupciones del suministro.

Emiratos Árabes Unidos busca ahora mayor flexibilidad para expandir su producción, con el objetivo de alcanzar los 5 millones de barriles diarios hacia 2027. Además, cuenta con infraestructuras como el oleoducto de Abu Dabi, que permite exportar crudo sin depender del estrecho de Ormuz, lo que podría amortiguar los efectos de la inestabilidad regional.

Mercado de Europa

En Europa, el mercado del gas natural también ha reflejado la volatilidad. Los futuros se recuperaron hasta unos 47.4 euros por megavatio hora, impulsados por los riesgos geopolíticos y la interrupción de algunos envíos desde Qatar, que representan cerca del 8 % de las importaciones de gas natural licuado (GNL) de la Unión Europea. Esta situación ha intensificado la competencia con Asia y obligado a diversificar las fuentes de suministro.

Estados Unidos ha reforzado su papel como principal proveedor de GNL para Europa, concentrando aproximadamente dos tercios de sus importaciones. Noruega y Argelia también han incrementado sus exportaciones para compensar la reducción de flujos desde el Golfo.

Estrecho de Ormuz

Analistas consideran que una reapertura del estrecho de Ormuz podría moderar los precios hacia un rango de 90 a 95 dólares por barril, aunque factores como los retrasos logísticos y la incertidumbre limitarían una reducción inmediata.

A mediano plazo, se prevé que el crudo se mantenga por encima de los niveles previos al conflicto, impulsado por la recomposición de inventarios, la demanda sostenida y las disrupciones en las cadenas de suministro globales.

Precios combustibles en el país Desde el estallido del conflicto bélico en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, los precios de los combustibles en República Dominicana han registrado alzas sostenidas, impulsadas por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales. En menos de un mes, la gasolina prémium y regular, así como el gasoil óptimo y regular, han acumulado aumentos de entre 22 y 24 pesos por galón, según datos de informes de mercado hasta abril de este año. El primer incremento se produjo el 13 de marzo, con una subida de alrededor de RD$5. Posteriormente, una semana después, los precios volvieron a ajustarse en cerca de RD$10. El alza más reciente fue de RD$9 para las gasolinas y RD$7 para el gasoil.Durante ese período, el Gobierno dispuso la congelación de los precios de los combustibles en tres ocasiones, como medida para mitigar el impacto en los consumidores.