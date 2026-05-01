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Nuevas alzas en los combustibles: gasolinas y gasoil subirán entre RD$7.00 y RD$9.00 por galón

El Gobierno mantiene congelado el precio del gas licuado de petróleo

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    Nuevas alzas en los combustibles: gasolinas y gasoil subirán entre RD$7.00 y RD$9.00 por galón
    Conductores en una estación de combustible. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    Los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil sufrirán incrementos de entre 7.00 y 9.00 pesos para la semana del 2 al 8 de mayo, según informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

    • La gasolina premium se venderá a 323.10 por galón, subiendo 9.00 pesos, mientras que la gasolina regular se comercializará a 301.50, aumentando 7.00 pesos por galón. Asimismo, el gasoil regular se ofertará a 253.80 pesos por galón, incrementado 7.00 pesos, y el gasoil óptimo se despachará a 275.10 por galón, subiendo 9.00 pesos.

    El gas licuado de petróleo (GLP) se venderá a 137.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, ambos manteniendo su precio sin variación.    

    Otros hidrocarburos

    El precio del galón de avtur subirá 16.42 pesos y se comercializará a 321.86 pesos, mientras que el kerosene se venderá a 364 pesos, aumentando 19.10 pesos por galón.

    El fuel oil número 6 y el 1%s se venderá a 198.42 pesos por galón y a 226.43 pesos, respectivamente, subiendo entre 13.96 y 18.42 pesos.

    El MICM informó que para esta semana se destinarán 1,421.4 millones de pesos en subsidios a los combustibles. En lo que va de año se han destinado más de 12 mil millones de pesos por ese concepto.

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