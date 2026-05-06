Clausuran estación de combustibles en Montecristi por vender gasolina prémium de baja calidad

Personal del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) coloca el cierre en uno de los dispensadores de combustible tras la inspección realizada en la estación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), clausuró una estación de expendio de combustibles en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, tras detectar que la gasolina comercializada como premium no cumplía con los estándares mínimos de calidad requeridos.

Informó que la medida fue ejecutada luego de una inspección realizada por técnicos del ministerio y miembros del Ceccom, quienes tomaron muestras del combustible que vendían.

Según indicó en nota de prensa, los resultados confirmaron que el producto vendido como gasolina prémium no cumplía con las especificaciones establecidas, por lo que se procedió de inmediato a la suspensión de las operaciones del establecimiento.

Industria y Comercio no reveló a qué empresa pertenece la estación clausurada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-14530-pm-2-42b95a91.jpeg Un empleado de la estación firma la documentación correspondiente durante el proceso de cierre ejecutado por las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

El MICM indicó que la actuación quedó documentada en las actas correspondientes para los fines legales pertinentes.

Programa de supervisión y fiscalización

A través el comunicado, las autoridades explicaron que este tipo de operativos forman parte de un programa de supervisión que se desarrolla en todo el territorio nacional para detectar irregularidades en estaciones de combustibles.

El organismo señaló que estas inspecciones permiten identificar y sancionar a personas físicas y jurídicas que operan de manera irregular en la comercialización de combustibles o tanques de almacenamiento, con fines de comercialización.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/06/whatsapp-image-2026-05-06-at-14530-pm-1-3a0feb70.jpeg Técnicos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y miembros del Ceccom supervisan el operativo de clausura en la estación de combustibles de Castañuelas. (FUENTE EXTERNA)