El senador y presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, rechazó este miércoles el incremento anunciado por el Gobierno al subsidio de los combustibles y planteó en su lugar que se establezca un precio fijo de 180 pesos por galón para el sector transporte.

En su último informe del pasado viernes, el Gobierno aumentó nueve pesos al precio de la gasolina premium, que ahora cuesta 314.10 pesos por galón, mientras que el incremento de siete pesos a la gasolina regular aumentó su costo a 294.50 pesos.

El senador de la provincia Santiago Rodríguez consideró que esa medida daría mayor estabilidad que seguir ampliando las ayudas económicas ante el impacto de las tensiones internacionales que ha provocado un aumento en los precios del petróleo.

Marte explicó que el anuncio oficial no representa un esquema nuevo, sino un aumento de un 15 % al subsidio que ya existía para los transportistas de carga y pasajeros, el cual fue elevado en unos 800 millones ante la subida del petróleo en el mercado internacional.

Sin embargo, insistió en que la prioridad del sector no es recibir más recursos bajo ese mecanismo, sino contar con un precio fijo del combustible.

Esperan respuesta en 48 horas

En ese sentido, informó que Conatra depositó una propuesta formal ante el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, tras una reunión con el ministro Eduardo Sanz Lovatón, en la que solicitan que se fije el costo del combustible exclusivamente para los transportistas.

Indicó que esperan una respuesta oficial en un plazo máximo de 48 horas, lo que abre un proceso de negociación entre el Gobierno y los gremios del transporte.

El dirigente del transporte argumentó que la volatilidad en los precios esta afectando al sector, señalando que en el último mes registraron pérdidas superiores a los 200 millones de pesos.

Afirmó que anteriormente existían precios más estables, pero que los cambios recientes han generado incertidumbre en las operaciones.

Aumentos de pasajes

En medio de ese escenario, Marte también se refirió a las denuncias sobre aumentos en los pasajes y aclaró que, aunque algunos propietarios de unidades aplicaron alzas de manera individual ante el encarecimiento del combustible, la organización decidió dejar sin efecto esos incrementos de forma inmediata.

No obstante, advirtió que si no se logra una solución al tema del combustible, el aumento de las tarifas podría retomarse, ya que el sector no puede sostener de manera indefinida los costos actuales.

El Gobierno había anunciado el pasado lunes el incremento en el subsidio como una medida para mitigar el impacto del alza del petróleo en los precios internos, especialmente en el transporte de carga y de pasajeros.

En su último informe del pasado viernes, el Gobierno aumentó nueve pesos al precio de la gasolina premium que ahora cuesta 314.10 pesos por galón, mientras que el incremento de siete pesos a la gasolina regular aumentó su costo a 294.50 pesos por galón.