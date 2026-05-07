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Mejoras al servicio en Baní
Mejoras al servicio en Baní

Edesur amplía capacidad eléctrica en Baní con inversión RD$67.5 millones

La distribuidora precisa que más de 31,000 usuarios serán beneficiados con un servicio de energía más estable

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    Edesur amplía capacidad eléctrica en Baní con inversión RD$67.5 millones
    El potente transformador instalado operará con niveles de tensión en 69/12.8 kilovoltios (kV). (FUENTE EXTERNA)

    La Empresa Estatal Distribuidora de Electricidad de la Región Sur (Edesur Dominicana) informó este jueves que puso en servicio un nuevo y moderno transformador en la subestación eléctrica Baní, en la provincia Peravia.

    Dijo que con ello, la demarcación ahora cuenta con una potencia instalada de 40 megavoltioamperios (MVA), "con lo que busca mejorar la estabilidad del servicio eléctrico en esa zona".

    El  transformador instalado, que sustituye a otro de 30 MVA, operará con niveles de tensión en 69/12.8 kilovoltios (kV), con una inversión superior a los 67.5 millones de pesos, indicó la distribuidora mediante una de prensa.

    • Señaló que las adecuaciones realizadas en la subestación eléctrica Baní Per impactarán de forma positiva a más de 31,000 usuarios.
    RELACIONADAS

    Sectores impactados 

    Edesur afirmó que a través de la infraestructura se suministra energía eléctrica a los circuitos BANP101, BANP102, BANP103 y BANP104, que abastecen de electricidad al centro de la ciudad (parcial) y a los sectores 30 de mayo, Los Melones, Luz Marina, Máximo Gómez, El Maní, La Montería, La Saona, Los Cajuilitos, El Fundo, Guazuma 2da., Los Barracones, Villa Guera, La Montería y Pueblo Nuevo (parcial).

    También, Santa Elena, José del Carmen, Los Framboyanes, Erneisa, Pájaro Herido, Rafa Pimentel, Villa Real, San José, Don Luis, Dulce María, María del Carmen, Peravia, Los Agrónomos, Costa Sur, Matanzas, Washington y otros.

     
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