Energía y Minas crea primer cuerpo de inspectores de seguridad en la mina de larimar

El primer equipo de inspectores de seguridad de la mina de larimar. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Energía y Minas conformó el primer equipo de inspectores de seguridad de la mina de larimar, integrado por 18 brigadistas capacitados para fortalecer la prevención de accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores en el yacimiento ubicado en la provincia de Barahona.

La iniciativa busca reducir situaciones de riesgo que puedan comprometer la integridad física del personal, así como evitar pérdidas económicas y contratiempos en las operaciones mineras, informó la institución.

La capacitación fue encabezada por José Mauricio Hernández, director técnico del Viceministerio de Minas, en representación del viceministro Giovannie Bloise. Durante la jornada, Hernández destacó la importancia de la supervisión estatal para fortalecer las condiciones de trabajo dentro de la mina.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/07/foto-web5-1-3b9f9a9a.jpg El primer equipo de inspectores de seguridad de la mina de larimar. (FUENTE EXTERNA)

Capacitación de inspectores de seguridad

El proceso formativo estuvo a cargo de Rebeca Ureña, encargada del Departamento de Seguridad y Salud Minera de la Dirección de Gestión Técnica Minera, quien explicó a los participantes las técnicas de soporte crítico, prevención de accidentes y mecanismos de apoyo mutuo dentro y fuera del yacimiento.

La funcionaria adelantó, además, que el ministerio reforzará los regímenes de consecuencias contra quienes incumplan las normas de seguridad establecidas en la mina.

Durante la capacitación, la geóloga Marlin Pepín explicó las características geológicas del yacimiento y orientó a los brigadistas sobre cómo identificar zonas inestables y señales de posibles riesgos ocupacionales, tanto en el interior como en el exterior de la mina.

Los participantes realizaron dinámicas grupales e individuales enfocadas en la identificación de obstáculos y situaciones que puedan afectar al personal y las operaciones. Al concluir el proceso, cada brigadista recibió un certificado que lo acredita como inspector aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.

Creación de una cultura de seguridad

Ureña recordó que las capacitaciones son obligatorias para todo el personal que opera en la mina y aseguró que estas acciones forman parte de la creación de una cultura de seguridad en la minería artesanal del larimar.

Los nuevos inspectores fueron seleccionados de un grupo de brigadistas graduados en julio de 2025, entrenados previamente para responder ante emergencias bajo estándares internacionales de gestión de respuesta.

La funcionaria señaló que la minería subterránea artesanal representa una de las actividades productivas de mayor riesgo, debido a que históricamente muchos trabajadores ingresaron a la extracción del larimar de manera empírica y sin formación técnica.

"Lo que hemos querido hacer, que está dentro de nuestros deberes, es acompañarlos en esa fase de modernización y desarrollo que representa ese trabajo. Y, en ese orden, hemos experimentado avances significativos: ha cambiado la magnitud de las eventualidades", afirmó.

La mina de larimar también dispone de un dispensario médico equipado y una ambulancia para responder ante cualquier emergencia.