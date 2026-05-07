Advierten informalidad amenaza inversiones en sector GLP

Fabricio Duarte durante su participación en el Foro GLP RD 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La informalidad representa la principal amenaza para las inversiones y el crecimiento sostenible del mercado formal del gas licuado de petróleo (GLP) en República Dominicana y América Latina.

La advertencia la hizo el director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo, Fabricio Duarte,quien explicó que la informalidad genera una competencia desleal para las empresas que operan legalmente, debido a que las compañías realizan inversiones iniciales en instalaciones y contratos que luego son afectadas por operadores ilegales que no pagan impuestos ni cumplen con las mismas exigencias regulatorias.

"La mayor amenaza que tenemos es la informalidad y la ilegalidad para el mercado formal", enfatizó.

Asimismo, señaló que las pequeñas empresas son las más perjudicadas por estas prácticas, ya que no cuentan con la capacidad financiera de las grandes compañías para soportar pérdidas derivadas de la competencia irregular.

Durante su participación en el Foro GLP RD 2026, Duarte sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad y la trazabilidad en el manejo de plantas e instalaciones requiere una combinación entre educación, regulación eficiente y el uso de tecnologías de identificación y monitoreo.

"Necesitamos educar las empresas, los reguladores y crear condiciones para tener una regulación más eficiente. No se trata solo de tener más reglas, sino reglas importantes y fáciles de cumplir", expresó.

Indicó que existen herramientas que pueden contribuir a mejorar la trazabilidad de los tanques y las operaciones del sector, aunque aclaró que cada mercado debe adaptar las soluciones tecnológicas a su realidad.

Repercusiones de la guerra

El ejecutivo también advirtió que el conflicto geopolítico entre Israel, Irán y Estados Unidos ya está afectando el mercado internacional del GLP, debido a que alrededor del 20 % del suministro mundial transita por el estrecho de Ormuz.

Explicó que las tensiones internacionales provocan aumentos en los costos logísticos, las primas de seguros y los fletes marítimos, lo que impacta directamente a países importadores de GLP como República Dominicana.

"Estados Unidos tiene mucho GLP, pero no tiene infraestructura suficiente para responder a toda la demanda adicional. Entonces empezamos a competir por buques, terminales y transporte", declaró.

No obstante, Duarte valoró positivamente la infraestructura de almacenamiento y terminales de la República Dominicana, al considerar que el país posee condiciones similares a mercados más avanzados y una buena capacidad para garantizar seguridad energética.

Destacó que las principales oportunidades de mejora están en la distribución, la fiscalización y el fortalecimiento del control operativo del mercado.

Sobre las quejas de consumidores relacionadas con el supuesto "aire" en el gas, Duarte explicó que el problema suele estar vinculado a la medición y cantidad suministrada, más que a la composición del GLP, por lo que insistió en reforzar la trazabilidad y los sistemas de verificación de despacho.

"Si se ponen tres galones, que sean tres galones. Eso es importante", puntualizó.

Leer más Gobierno subsidiará RD$1,143.9 millones para mantener sin alza los combustibles esta semana