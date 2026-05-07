RD se consolida como uno de los mercados de GLP más dinámicos de América Latina

Fabricio Duarte, Magalis de Óleo y Amín Vásquez tras participar del Foro GLP. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana se consolida como uno de los mercados más dinámicos del gas licuado de petróleo (GLP) en América Latina, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la demanda, la expansión del autogas y el fortalecimiento de la seguridad operativa y la formalización del sector.

Así quedó evidenciado durante el Foro GLP RD 2026, organizado por la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP) y auspiciado por Tropigas Dominicana.

Durante el panel central del evento, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer la trazabilidad, el control de tanques y el cumplimiento normativo para garantizar un entorno más seguro, competitivo y sostenible para el sector.

Consumo del gas licuado de petróleo

El representante del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Amin Vázquez, resaltó la importancia del Decreto 666-25, normativa que regula distintos aspectos de la cadena del GLP, desde la importación hasta la evaluación de equipos y procesos de distribución.

Vázquez sostuvo: "El 94 % de las familias dominicanas utiliza gas licuado de petróleo, por lo que cualquier distorsión en el sector impacta directamente la economía nacional".

De su parte, la encargada del área técnica del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Magalís De Óleo, explicó que la trazabilidad metrológica constituye un elemento esencial para garantizar mediciones confiables y comparables dentro de la cadena de suministro del GLP.

Indicó que uno de los principales desafíos es contar con mandatos regulatorios claros, laboratorios nacionales acreditados y equipos calibrados que permitan asegurar la exactitud de las mediciones.

"Sin laboratorios y sin equipos calibrados no hay trazabilidad", afirmó De Óleo, al señalar que el control metrológico es fundamental para generar confianza entre los actores del sector y proteger tanto a distribuidores como a consumidores.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos técnicos y de seguridad que surgen cuando equipos de medición o sistemas de transferencia son intervenidos sin verificación adecuada, lo que podría provocar fugas y zonas explosivas debido a la naturaleza del GLP.

En ese sentido, destacó la importancia de fortalecer la capacitación técnica y valoró la implementación de la figura del "reparador público autorizado", un esquema de certificación impulsado por Indocal para garantizar competencia técnica en la reparación y calibración de equipos vinculados al GLP.

Uso de la tecnología

Mientras, el director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo, Fabricio Duarte, señaló que la tecnología representa actualmente la herramienta más efectiva para combatir las intervenciones indebidas en tanques e instalaciones de GLP.

Explicó que ya existen sistemas de monitoreo, georreferenciación y control digital que permiten rastrear operaciones en tiempo real, identificar intervenciones no autorizadas y facilitar la labor fiscalizadora de las autoridades.

Sin embargo, consideró que uno de los errores más frecuentes en distintos países es tratar el uso indebido de tanques únicamente como un problema comercial y no como un tema de seguridad y regulación.

"Es un problema técnico, regulatorio y de seguridad, por lo que requiere soluciones conjuntas entre el Estado y el sector privado", manifestó.

Destacó la importancia de impulsar espacios de diálogo regional que permitan fortalecer la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad del sector energético.

"República Dominicana se ha convertido en uno de los mercados con mayor dinamismo para el GLP en la región. Este foro busca promover mejores prácticas, elevar los estándares de seguridad y fortalecer una industria más moderna, eficiente y preparada para los desafíos energéticos del futuro", expresó Duarte.

Durante el encuentro se destacó que el GLP continúa posicionándose como uno de los combustibles de mayor crecimiento a nivel mundial, mientras que República Dominicana registra uno de los desempeños más relevantes de América Latina en términos de expansión de la demanda y crecimiento de la industria.

El segundo combustible más importante del país

Las exposiciones señalaron que el GLP es actualmente el segundo combustible más importante del país y que su consumo se concentra principalmente en los sectores residencial y transporte, lo que reafirma su papel estratégico dentro de la matriz energética nacional.

Advirtieron que la intervención no autorizada de tanques y sistemas de suministro genera pérdidas económicas y aumenta los riesgos operativos, incluyendo fugas, incendios y posibles responsabilidades legales y reputacionales.

En ese sentido, el foro planteó la importancia de avanzar hacia modelos de gestión basados en estándares internacionales, supervisión técnica, monitoreo digital y cadenas de custodia que permitan garantizar operaciones más seguras y eficientes.

Autogas, una alternativa energética

Otro de los ejes centrales del Foro GLP RD 2026 fue el crecimiento del autogas como alternativa energética para el transporte.

Los expositores señalaron que el GLP vehicular continúa siendo el combustible alternativo más utilizado en el mundo y destacaron que República Dominicana posee condiciones favorables para ampliar su desarrollo, gracias a la infraestructura existente y al comportamiento creciente de la demanda local.

Asimismo, se analizaron modelos implementados en otros países, incluyendo incentivos fiscales, programas de conversión vehicular y esquemas de homologación técnica que han contribuido a acelerar la adopción del GLP en el parque automotor.

Coincidieron en que el futuro del sector dependerá de la capacidad de combinar seguridad, modernización tecnológica, regulación eficiente y competencia formal, en un contexto donde el GLP continúa ganando relevancia como fuente energética clave para los hogares, el transporte y las actividades productivas.

El evento reafirmó además la importancia de fortalecer la cooperación regional y el intercambio de experiencias para impulsar un mercado más robusto, seguro y alineado con las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética en América Latina.

Este foro contó con el apoyo de las empresas Coastal Petroleum Dominicana, Red Seal Measurement, Blackmer, Pauli Gas y Ebsray.