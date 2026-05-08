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El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles

El MICM precisó que para mantener el costo de los hidrocarburos se destinará un subsidio de 1,657 millones de pesos

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    El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles
    Conductores en una estación de combustible. (SAMIL MATEO/DIARIO LIBRE)

    El precio de los principales cinco combustibles permanecerá congelado para la semana del 9 al 15 de mayo, según comunicó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).  

    Con la decisión, el galón de la gasolina premium se venderá a 323.10 pesos y el de la regular a 301.50 pesos, ambas quedando sin variación en su costo.

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    De igual forma, el precio del galón del gasoil óptimo se mantendrá en 275.10 pesos y el del regular en 253.80 pesos.

    El galón del gas licuado de petróleo se venderá a 137.20 pesos y el metro cúbico del gas natural licuado a 43.97 pesos, ambos precios se mantienen congelados.

    Bajan de precio

    En cambio, el avtur y el kerosene registrarán reducciones en su costo. El primero se comercializará a 304.44 pesos, bajando 17.42 pesos, mientras que el segundo se ofertará a 344.70 el galón, reduciendo 19.30 pesos a su precio.

    • Sin embargo, los dos tipos de fuel oil: sufrirán incrementos de entre 6.31 y 7.61 pesos por galón. El fuel oil se venderá a 206.03 pesos, aumentando 7.61 pesos y el fuel oil 1% se comercializará a 232.74 pesos, subiendo 6.31 pesos.

    El MICM precisó que para mantener el precio de los hidrocarburos se destinará un subsidio de 1,657 millones de pesos.

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