El Gobierno deja sin variación el precio de los combustibles
El MICM precisó que para mantener el costo de los hidrocarburos se destinará un subsidio de 1,657 millones de pesos
El precio de los principales cinco combustibles permanecerá congelado para la semana del 9 al 15 de mayo, según comunicó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
Con la decisión, el galón de la gasolina premium se venderá a 323.10 pesos y el de la regular a 301.50 pesos, ambas quedando sin variación en su costo.
De igual forma, el precio del galón del gasoil óptimo se mantendrá en 275.10 pesos y el del regular en 253.80 pesos.
El galón del gas licuado de petróleo se venderá a 137.20 pesos y el metro cúbico del gas natural licuado a 43.97 pesos, ambos precios se mantienen congelados.
Bajan de precio
En cambio, el avtur y el kerosene registrarán reducciones en su costo. El primero se comercializará a 304.44 pesos, bajando 17.42 pesos, mientras que el segundo se ofertará a 344.70 el galón, reduciendo 19.30 pesos a su precio.
Sin embargo, los dos tipos de fuel oil: sufrirán incrementos de entre 6.31 y 7.61 pesos por galón. El fuel oil se venderá a 206.03 pesos, aumentando 7.61 pesos y el fuel oil 1% se comercializará a 232.74 pesos, subiendo 6.31 pesos.
El MICM precisó que para mantener el precio de los hidrocarburos se destinará un subsidio de 1,657 millones de pesos.