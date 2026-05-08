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Gold Quest proyecto Romero
Gold Quest proyecto Romero

La minera GoldQuest retirará equipos del proyecto Romero en San Juan para evitar tensiones

La empresa reafirma su compromiso con el diálogo y el respeto hacia las comunidades y autoridades en la zona

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    La minera GoldQuest retirará equipos del proyecto Romero en San Juan para evitar tensiones
    Zona de San Juan donde se había diseñado el proyecto minero Romero en San Juan. (DIARIO LIBRE / ARCHIVOS)

    La empresa minera GoldQuest, gestora del proyecto Romero en la provincia San Juan, informó este viernes que decidió retirar sus equipos de la zona "priorizando la tranquilidad de las comunidades, la seguridad de las personas y el respeto al territorio".

    Detalles sobre la retirada de equipos de GoldQuest

    • En un comunicado de prensa, GoldQuest explicó que los equipos instalados estaban vinculados a actividades técnicas y ambientales contempladas dentro de los términos de referencia núm. S01-24-07327, correspondientes al estudio de impacto ambiental en desarrollo.

    Compromiso con las comunidades y el diálogo

    "Esta decisión ha sido tomada con responsabilidad y prudencia, con el propósito de evitar situaciones de tensión o confrontación que puedan afectar a la población, a nuestros trabajadores o a terceros."Comunicado de la Gold Quest

    La empresa reafirmó además su respeto hacia las comunidades, las autoridades y el entorno social.

    Asimismo, reiteró su disposición al diálogo y al entendimiento, y aseguró que "continuará actuando con serenidad, responsabilidad y respeto frente a la situación actual".

    La decisión surge luego de que el presidente Luis Abinader dispusiera la paralización inmediata de cualquier actividad minera vinculada al proyecto Romero, ubicado en la provincia de San Juan, en el suroeste del país.

    El proyecto se encontraba en fase de exploración por parte de GoldQuest.

    Medidas oficiales y manifestaciones en San Juan

    La medida del mandatario se produjo luego de que se realizaran diversas manifestaciones y que miembros de la sociedad civil se pronunciaran en contra de la explotación ambiental en la zona.

    Diversos sectores del país y partidos de oposición habían expresado su rechazo a que el Gobierno autorizara permisos para que la compañía canadiense explotara la montaña en Romero.

    TEMAS -

       Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.