Magín Díaz vuelve a advertir que el subsidio estatal a los combustibles tendrá límite

Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, durante el encuentro en la Asociación de Industrias. ( DANIA ACEVEDO/DIARIO LIBRE )

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, volvió a referirse ayer, por segundo día consecutivo, al subsidio gubernamental a los combustibles, advirtiendo que va a tener un límite. Señaló que esa subvención promedia 1,500 millones de pesos en las últimas siete semanas, con períodos en los cuales sobrepasa dicha cifra.

Al ser cuestionado sobre hasta cuándo el Gobierno podrá sostener los subsidios, Díaz indicó que existe un límite fiscal, aunque aseguró que se realizarán reasignaciones presupuestarias para continuar apoyando a la población.

"Tenemos en el presupuesto un déficit (fiscal) inicial de 3.2 por ciento. Hay algo de margen para aumentar el déficit, pero tampoco podemos duplicarlo. O sea, el subsidio va a tener un límite", adelantó.

El funcionario indicó que la decisión del Gobierno de subvencionar los combustibles busca amortiguar el impacto de la crisis internacional y evitar aumentos bruscos en los precios que afecten la economía dominicana, como los incrementos cercanos al 12 % ocurridos en semanas recientes, aunque señaló que en otros países de la región el alza ha sido aún mayor.

Manifestó que el Gobierno busca mantener un equilibrio entre la responsabilidad fiscal y la protección social.

"La estrategia que tenemos es ser fiscalmente responsables, pero también con sensibilidad social, es decir, los aumentos tienen que ser graduales para que la población se vaya adaptando", sostuvo.

El pasado miércoles, el responsable de Hacienda dejó saber que mantener el nivel de subvención a los derivados del crudo de forma indefinida no es sostenible, agregando que actualmente el Estado está absorbiendo gran parte del aumento del petróleo, por encima de un umbral cercano a los 74 dólares por barril, lo que implica un alto costo para las finanzas públicas.

Canasta básica

En cuanto al impacto sobre la canasta básica, el ministro aseguró que el Gobierno se mantiene aplicando medidas para amortiguar el efecto de la crisis internacional.

Agregó que continuarán monitoreando los precios internacionales y reforzando programas sociales como Supérate y las medidas para abaratar alimentos.

"Esto es una crisis que no hicimos nosotros, sino que viene de la guerra (con Irán), del aumento de los precios en el petróleo, en los fertilizantes, en muchos combustibles, en el mundo entero", expresó.

Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas luego de que dictara la conferencia "Coyuntura internacional e impacto en RD", en un encuentro organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

Crecimiento

Sobre el crecimiento económico, Díaz resaltó que el país mantiene un desempeño positivo pese al escenario internacional.

"Hasta ahora el crecimiento va bien, en caso de que haya una desaceleración, el Gobierno tomará medidas para que no disminuya tanto la actividad económica en medio de esta crisis internacional", afirmó.

Minería

El ministro de Hacienda y Economía afirmó que una minería responsable y compatible con el medio ambiente podría aportar entre un 1 % y un 2 % del producto interno bruto y convertirse en una fuente importante de recursos para financiar el gasto público.