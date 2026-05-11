Cierran tres estaciones de combustible en Azua y Montecristi por vender gasolina de baja calidad

Fotografía publicada en X por el ministro de Industria y Comercio, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, de una de las estaciones que clausuradas. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, informó este lunes que fueron clausuradas tres estaciones de combustibles porque incumplían las normas de calidad.

Una de las estaciones fue cerrada en Azua, en el suroeste, y otras dos en Montecristi, en el noroeste.

"Acabamos de cerrar tres estaciones de combustibles en Padre Las Casas, Villa Vásquez y las Matas de Santa Cruz, que no cumplían con los requisitos de nuestro marco jurídico", dijo el ministro en una publicación en su cuenta oficial de X.

Enfatizó que en el ministerio trabajan del lado de "la gente que merece respeto". "El compromiso es proteger a los consumidores y garantizar que los combustibles que se comercializan en el país cumplan con nuestro marco jurídico. Seguiremos actuando con firmeza, transparencia y apego a la ley frente a cualquier práctica que afecte la confianza de la ciudadanía y el comercio lícito", expresó Sanz Lovatón.

El cierre fue realizado por técnicos de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), y miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom), quienes, tras análisis de laboratorio, comprobaron que la gasolina prémium despachada no alcanzaba el octanaje de calidad necesario.

"Ante este incumplimiento, las operaciones de dichas estaciones fueron paralizadas mediante las actas correspondientes", dijo el MICM mediante nota de prensa.

Baja calidad en gasolinas

Industria y Comercio explicó que la estación clausurada en Villa Vásquez no cumplía con la calidad mínima requerida para la gasolina regular, mientras que las ubicadas en Padre Las Casas y Las Matas de Santa Cruz, en la prémium.

La estación ubicada en Padre Las Casas es administrada por la empresa Bohechío; la ubicada en Villa Vásquez por Grupo Empresarial Cabrera y la de Las Matas de Santa Cruz por Coraymar.

Industria y Comercio no reveló las marcas de combustible que vendían.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/bfd93350-9126-4bcf-ae8e-6c997cbc2387-c161b529.jpg Técnico de Industria y Comercio clausura una estación de combustible. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/1b08a9da-b113-4f8b-bb12-fb6102f0e463-f5e7e1c1.jpg Técnicos del Ministerio de Industria y Comercio durante operativo en una estación de combustible. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Cierran otra en Montecristi

La semana pasada, el ministerio, a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), clausuró una estación de expendio de combustibles en el municipio de Castañuelas, provincia Montecristi, tras detectar que la gasolina comercializada como prémium no cumplía con los estándares mínimos de calidad requeridos.

Informó que la medida fue ejecutada luego de una inspección realizada por técnicos del ministerio y miembros del Ceccom, quienes tomaron muestras del combustible que vendían.

Según indicó en nota de prensa, los resultados confirmaron que el producto vendido como gasolina prémium no cumplía con las especificaciones establecidas, por lo que se procedió de inmediato a la suspensión de las operaciones del establecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/11/8c330b28-0df9-4860-a9ae-a48b1000d277-a8c9cdf2.jpg Los dos tanques soterrados que tenía la estación de combustible clandestina en San Juan. (FUENTE EXTERNA)

Estación clandestina en San Juan

Industria, Comercio y Mipymes también informó el desmantelamiento de una estación clandestina que operaba con tanques soterrados en la provincia San Juan, en el suroeste.

La estación estaba ubicada en el distrito municipal de Sabaneta, donde miembros del Ceccom, acompañados del fiscal Adolfo Féliz Pérez, realizaron un allanamiento, donde decomisaron dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno, así como un dispensador equipado con mangueras y pistolas, "todo oculto bajo un techado para evitar ser detectado".