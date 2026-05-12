Edeeste rehabilita redes eléctrica en el sector de Los Tres Brazos

La instalación incluyó la postura de postes de Luz, transformadores y luminarias ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este martes la conclusión de los trabajos de rehabilitación de redes eléctricas en el sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, con una intervención superior a los US$8,978,824.01 millones.

De acuerdo con la distribuidora, el proyecto beneficiara de manera directa a más de 21 mil familias, que ahora cuenta con un servicio energético más estable, seguro y eficiente, como parte del proceso de modernización de la infraestructura eléctrica en esa comunidad.

La intervención incluyó la instalación de 1,873 postes, el tendido de 55.68 kilómetros de redes de media tensión, la colocación de 410 transformadores, 21,663 acometidas y 1,187 luminarias, lo que permitió una transformación integral del sistema eléctrico en la zona.

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Avances en la comunidad

La empresa explicó que la obra representa un avance trascendental para la comunidad, al reducir interrupciones, optimizar la distribución energética, disminuir pérdidas técnicas y reforzar la seguridad eléctrica, generando condiciones más favorables para el desarrollo social y económico de los residentes.

Tras concluir esta etapa de rehabilitación, Edeeste desarrolla actualmente un proceso continuo de regularización de clientes mediante operativos realizados durante toda la semana, orientados a facilitar la contratación formal del servicio eléctrico bajo la modalidad prepago, una alternativa que permite a los usuarios tener mayor control sobre su consumo, administrar mejor su presupuesto familiar y fomentar un uso más eficiente y responsable de la energía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/12/whatsapp-image-2026-05-12-at-113704-am-09ba29e9.jpeg Zona trabajada por Edeeste (FUENTE EXTERNA)

Operativos móviles

Como parte de esta jornada de integración comercial, para este viernes la empresa lleva a cabo operativos móviles masivo en la comunidad, con el propósito de sumar más clientes a la cartera formal de Edeeste, acercando sus servicios a los residentes y promoviendo la legalización del suministro eléctrico como garantía de sostenibilidad para la inversión realizada.

La empresa hizo un llamado a los comunitarios a proteger y preservar las redes intervenidas, evitando conexiones ilegales y prácticas irregulares que comprometan la estabilidad del servicio.

"Este esfuerzo conjunto solo será sostenible si cada ciudadano asume el compromiso de cuidar las redes, utilizar la energía de manera responsable y no permitir conexiones fraudulentas que afectan a toda la comunidad.

La preservación de esta inversión garantiza que las futuras generaciones continúen disfrutando de un servicio eléctrico digno, seguro y eficiente", destacó la distribuidora.