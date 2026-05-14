República Dominicana y Guyana firman contrato para exploración de bloque petrolero en Guyana

El presidente Luis Abinader (derecha) extiende la mano a su homólogo guyanés, Mohamed Irfaan Ali. ( FUENTE EXTERNA )

Los gobiernos de República Dominicana y Guyana firmaron este jueves un contrato para la exploración, desarrollo y eventual producción de petróleo o gas natural en el bloque on-shore Berbice, ubicado en territorio guyanés, como parte de una alianza estratégica orientada a fortalecer la seguridad energética y la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El acuerdo fue suscrito con la participación de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), entidad que representará al Estado dominicano en el proyecto, mientras que la licencia de exploración será otorgada oficialmente por el Gobierno de Guyana.

De acuerdo con la documentación del proyecto, el modelo acordado garantiza a la República Dominicana una participación accionaria del 10 % en el bloque petrolero sin necesidad de realizar inversión de capital, gracias a las gestiones bilaterales impulsadas por el presidente Luis Abinader junto a su homólogo de Guyana, el presidente Mohamed Irfaan Ali.

Acceso a hidrocarburos

En caso de resultar exitosa la exploración, el país tendría acceso a petróleo crudo o gas natural en condiciones preferenciales, lo que representaría beneficios estratégicos y económicos para la nación.

El proceso se deriva del Memorando de Entendimiento suscrito el 8 de agosto de 2023 entre ambos gobiernos para estudiar la participación dominicana en proyectos petroleros en Guyana.

A partir de ese acuerdo se conformó un grupo de trabajo binacional para facilitar la obtención de derechos de exploración y explotación en el bloque Berbice.

Durante el proceso de consultas y evaluación técnica participaron el Ministerio de Energía y Minas y Refidomsa, por el Estado dominicano; asimismo, se consultó con diversas empresas internacionales del sector de exploración de hidrocarburos.

Durante la firma, el jefe del Estado estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el presidente de Refidomsa, Samuel Pereyra, así como el embajador dominicano en Guyana, Ernesto Torres Pereyra.

Como parte del seguimiento a esta iniciativa, el mandatario dominicano designó a Tulio Rodríguez como comisionado para asesorar y dar seguimiento a las relaciones entre la República Dominicana y Guyana en materia de seguridad energética y alimentaria.

Relaciones comerciales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/14/firma-del-contrato-entre-ambas-naciones-3b3da3f5.jpeg Firma del contrato entre las autoridades de ambas naciones. (FUENTE EXTERNA)

Como resultado del fortalecimiento de la cooperación bilateral entre la República Dominicana y Guyana, ambos países han experimentado un crecimiento sostenido en el intercambio comercial y las inversiones, consolidando una relación estratégica cada vez más amplia en materia energética y económica.

Este acercamiento también ha impulsado la evaluación de nuevos proyectos conjuntos de gran alcance, entre ellos la posible instalación de una refinería de petróleo y un complejo petroquímico, iniciativas que reflejan el interés mutuo de profundizar la integración productiva y la seguridad energética regional.

La documentación técnica del proyecto fue entregada formalmente al Ministerio de Recursos Naturales de Guyana el 2 de febrero de 2026 por la embajada dominicana en ese país, dando paso al proceso de revisión y negociación del contrato petrolero que será rubricado esta semana.