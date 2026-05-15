Estudio de la UASD asegura que el GLP podría costar RD$27 menos por galón

Un despachador echa gas licuado de petróleo en un cilindro. ( ARCHIVO )

El gas licuado de petróleo (GLP) podría costar alrededor de 27 pesos menos por galón si se eliminan cargos e impuestos que actualmente encarecen su precio, según denunciaron autoridades del Instituto de Energía y Observatorio Dominicano de Políticas Públicas (Odpp) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Durante una rueda de prensa, el economista y miembro del Odpp, Apolinar Veloz, y el ingeniero José Luis Moreno, afirmaron que existen distorsiones en el cálculo del precio de paridad de importación, especialmente en el caso del GLP, lo que estaría provocando sobrecostos para la población.

"Los consumidores estamos haciendo una transferencia de recursos de los hogares hacia los empresarios", sostuvieron.

En torno a este combustible, aseguraron que aún se mantienen cargos que originalmente fueron creados para financiar la expansión de puertos y capacidades de almacenamiento de importadores, aunque esos proyectos ya concluyeron hace años.

Las autoridades cuestionaron la estructura de precios de los combustibles en la República Dominicana, al asegurar que los consumidores están pagando cargos adicionales e impuestos que, a su juicio, encarecen de manera injustificada el GLP y otros carburantes.

Explicaron que la Refinería Dominicana de Petróleo toma como referencia el precio del mercado spot o mercado libre para fijar el costo de los combustibles, pese a que, según indicaron, alrededor del 85 % de las importaciones se realiza mediante contratos, en cambio el 15 % se compra en el mercado libre.

"Se aplica a todos los combustibles como si estuvieran comprándose al precio del mercado libre y eso no es correcto", señalaron los técnicos durante el encuentro.

Niegan exista subsidio estatal a los combustibles

También rechazaron que exista un subsidio estatal a los combustibles, como ha planteado el Gobierno en distintas ocasiones.

Argumentaron que el precio final continúa por encima del costo real debido al peso de los impuestos y márgenes de comercialización.

"El subsidio es cuando se vende por debajo del costo y eso nunca ha ocurrido aquí", afirmaron.

Según los cálculos expuestos, para la semana analizada el GLP debió venderse a 100.08 pesos por galón, mientras que el precio oficial se encuentra en 137.20 pesos. Asimismo, indicaron que la gasolina premium debió costar 268.10 pesos y no 323.10 pesos.

También criticaron la permanencia de la Ley 112-00 sobre hidrocarburos, al considerar que fue creada hace más de dos décadas bajo condiciones distintas a las actuales y requiere una reformulación.

Entre las propuestas planteadas figuran transparentar las fórmulas de cálculo de los combustibles, revisar cargos considerados indebidos dentro de la estructura de precios y reformular la Ley 112-00.

Los representantes indicaron que la publicación reciente del Ministerio de Hacienda sobre los supuestos subsidios a los combustibles fue el detonante de la rueda de prensa, debido a que entienden que presenta informaciones "incorrectas" sobre el comportamiento real de los precios.