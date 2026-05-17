Edesur construirá subestación eléctrica en Cabral con inversión de RD$237 millones

Edesur Dominicana anunció este domingo una inversión de 237.7 millones de pesos para la construcción de la subestación eléctrica Cruce de Cabral, en la provincia Barahona, como parte de los proyectos orientados a fortalecer la calidad y continuidad del suministro energético en la región Sur.

La infraestructura, que tendrá una capacidad instalada de 30 megavoltioamperios (MVA), impactará de manera directa a unos 50,800 usuarios y contará con cuatro salidas de circuitos de media tensión, de acuerdo a la distribuidora -que suministro la información en una nota de prensa-.

El proyecto fue presentado durante un encuentro con dirigentes comunitarios y autoridades locales encabezado por el gerente general de Edesur, José Luis Actis, quien afirmó que la empresa mantiene un plan de modernización de las redes eléctricas en Barahona para responder al crecimiento de la demanda y elevar la calidad del servicio.

Actis recordó que en enero de este 2026 la empresa puso en operación un transformador de 40 MVA en la subestación Barahona, medida que, según indicó, permitió mejorar la estabilidad del suministro en la provincia.

La nueva subestación Cruce de Cabral operará con niveles de tensión de 69/12.5 kilovoltios y estará ubicada en la carretera Enriquillo, en el municipio Cabral.

La obra forma parte del Programa de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Técnicas Eléctricas en Distribución, ejecutado con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Edesur explicó que la zona de influencia del proyecto abarca comunidades que actualmente reciben energía desde las subestaciones Barahona, Khoury Industrial y Vicente Noble.

Entre las localidades beneficiadas figuran Cabral, Fundación, Peñón, Jaquimeyes, Palo Alto, El Cachón, Polo, La Guazara, Villa Arriba, Palmarito y otras comunidades de Barahona.

La distribuidora también anunció un programa de mejoras en las redes de distribución de la zona, con el objetivo de reducir fallas, enfrentar deficiencias acumuladas durante años y optimizar el servicio energético para los clientes de la región.

Trabajos en San Cristóbal y cortes

Edesur también informó que este lunes instalará un nuevo transformador de potencia en la Subestación Madre Vieja, en San Cristóbal, con el propósito de elevar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en esa demarcación.

Dijo que los trabajos impactarán de manera positiva a miles de clientes residentes en 53 sectores de la provincia.

Para ejecutar las labores será necesaria la interrupción provisional del servicio eléctrico en distintos horarios.

De 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde estarán afectados sectores como Madre Vieja, Jeringa, Las Flores, Las Rosas, Bendaño, El Pedrero, Hatillo, Mata Paloma, Monte Adentro, San Miguel, Constitución, Camino del Sol, Génesis, Villa Mercedes, Olimpo, Juan Pablo Duarte y La Textil, entre otros.

Mientras que de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche la suspensión abarcará zonas de Pueblo Nuevo, Lavapiés, San Antonio, Los Acises, Canastica, Niza, Los Multifamiliares, San Isidro, Los Novas, Puerto Rico y parte del centro de San Cristóbal.

La empresa pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes temporales que puedan generar los trabajos y agradeció la comprensión de los clientes.