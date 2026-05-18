Mientras en Santo Domingo el debate gira en torno a la inteligencia artificial o automatizaciones y el Gobierno afina su estrategia para posicionar al país como un referente tecnológico de la región, en La Cueva, una comunidad enclavada en la cordillera Central a 30 kilómetros al noroeste de Padre Las Casas, Azua, los pobladores hacen rifas y colectas para acceder por primera vez a la energía eléctrica.

Esta comunidad, integrada por unas 45 viviendas y alrededor de 200 habitantes dedicados a la agricultura, es una de las cinco localidades del distrito municipal de Los Fríos que aún carecen de suministro eléctrico. Sus residentes se alumbran por las noches con lámparas de gas y jachos de cuaba. Otros utilizan lámparas solares, que recargan durante el día con la luz natural y en la noche funcionan como bombillos.

Los más pudientes adquieren paneles solares para encender equipos de bajo consumo. No obstante, cuando el clima no les favorece y escasea la luz solar, vuelven a quedar a oscuras.

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Sin embargo, buscando superar esa etapa, decidieron aportar 5,000 pesos por familia —mucho dinero para su nivel de ingreso, cuentan— y, junto a otros fondos, esperan reunir lo necesario para comprar el cableado, los postes y avanzar con su desarrollo.

Para lograrlo, es necesario extender el circuito eléctrico unos 3.2 kilómetros desde La Cucharita, la comunidad más cercana que sí dispone del servicio. Sin embargo, "Edesur dice que es muy costoso", afirma Antonio Delgado, de 27 años. No obstante, se mantienen firmes y señalan: "Lo vamos a resolver con o sin la ayuda del Gobierno".

De lograrlo, los pobladores de esta comunidad, literalmente, verán la "luz al final del túnel". "Nosotros formamos una asociación y hemos realizado dos rifas. También tenemos la promesa de un aporte del ayuntamiento y con eso alcanzaríamos cerca de medio millón de pesos", explica Antonio, esperanzado.

El próximo paso será realizar un levantamiento técnico sobre los trabajos necesarios para concretar la conexión eléctrica. Para ello, recibirán asesoría de la misión de la Diócesis de Orlando, una entidad que desde hace años apadrina comunidades de la Cordillera Central mediante proyectos agrícolas y la construcción de viviendas.

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¿Por qué no fueron tomados en cuenta?

La inauguración de la Central Hidroeléctrica Palomino en el año 2012 marcó un avance significativo para la zona. Cuatro años después, en 2016, Edesur Dominicana y Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana invirtieron 68 millones de pesos para llevar electricidad a 480 familias de la cordillera Central. Sin embargo, localidades como La Cueva, El Montazo, El Recodo, El Tetero y Vallecito no fueron agregadas al proyecto de electrificación.

Al no cumplirles, el Estado no solo retrasa el desarrollo de estas comunidades, sino que también incumple su compromiso con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 7, orientado a "garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos".

Andrés Aybar, director municipal de Los Fríos, quien, "encarecidamente", solicitó a las autoridades resolver el problema, indicó que el pasado jueves una comisión de Edesur visitó la zona y aprobó la instalación de la energía para El Montazo, sin embargo, para La Cueva consideran "que es muy lejos para la cantidad de casas", pero que siguen en evaluación.