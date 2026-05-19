El subsidio eléctrico se acerca casi a los RD$50,000 millones

El monto de las transferencias corrientes desde el Gobierno central a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para cubrir su déficit financiero continúa en ascenso. Entre enero y los primeros ocho días de mayo de este año, esas compañías recibieron poco más de 48,000 millones de pesos para esos fines.

Durante el citado período de 2026, el subsidio eléctrico ascendió a 48,412.3 millones de pesos, una cifra que implica un incremento absoluto de 11,088.6 millones en comparación con el monto transferido entre el 1 de enero y el 9 de mayo del año pasado, equivalente a un alza de un 29.7 %.

La magnitud de los recursos consumidos por las distribuidoras de electricidad es casi similar a la gastada por el Gobierno en los primeros tres niveles educativos: inicial, primario y secundario, para los cuales destinó 55,094 millones de pesos entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2026.

En promedio, en los primeros 128 días de este año, las tres compañías públicas: Edeeste, Edenorte y Edesur consumieron, en su conjunto, 378.2 millones de pesos, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

La cifra destinada en 2026 a las EDE implica una aceleración en el monto transferido cada día de 88.9 millones de pesos, en comparación con similar lapso del 2025, período en el cual el Gobierno central destinó 37,323.7 millones de pesos, para un promedio diario de 289.3 millones.

Supera lo presupuestado

Los registros de la Digepres evidencian que, a la primera semana de mayo, los recursos destinados a las distribuidoras para cubrir el subsidio eléctrico representaron el 52.3 % de lo presupuestado por el Gobierno para todo el 2026 para ese propósito. Para este año, se estimaron transferencias a las EDE por 92,475.8 millones de pesos.

Sin embargo, la cifra proyectada por las autoridades en transferencias a las EDE para 2026 pudiera ser superior, tomando como referencia el año anterior, para el cual se presupuestaron 84,996.4 millones de pesos y finalizó el período en 103,867.9 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Pérdidas de las distribuidoras En los últimos años la gestión financiera de las empresas distribuidoras de electricidad ha estado marcada por un aumento de las pérdidas, lo que ha provocado un incremento en el monto del subsidio eléctrico. Solo entre enero del 2025 y febrero de este año, los datos más recientes del Ministerio de Energía y Minas, las pérdidas promedio de las tres compañías estatales aumentó 1.4 puntos porcentuales, al pasar de un 37.4 % a un 38.8 %.