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proyecto Hostos
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Presentan proyecto Hostos ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico

La iniciativa energética contempla la interconexión eléctrica submarina entre esa isla y la República Dominicana

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    Presentan proyecto Hostos ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
    Cables submarinos como lo que instalaría el proyecto Hostos. (FUENTE EXTERNA)

    Caribbean Transmission Development (CTDC) confirmó la presentación formal de una propuesta no solicitada ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), relacionada con el desarrollo del proyecto Hostos, una iniciativa energética que contempla la interconexión eléctrica submarina entre esa isla y la República Dominicana de hasta 700 megavatios (MW).

    La CTDC explicó que la presentación ocurre luego de varios años de trabajo técnico, ambiental y regulatorio ante agencias estatales y federales de los Estados Unidos y de la República Dominicana, incluyendo la orden del permiso presidencial federal para la construcción, conexión, operación y mantenimiento de la iniciativa.

    • "El proyecto Hostos representa una infraestructura energética internacional única dentro del sistema eléctrico de Puerto Rico, diseñada para proveer acceso a recursos energéticos externos que brindarán resiliencia y capacidad adicional al sistema de la isla mediante una interconexión autorizada por el gobierno federal de Estados Unidos y contribuya a la modernización de nuestra red eléctrica", expresó la empresa en declaraciones escritas.

    La compañía sostuvo además que la propuesta presentada ante la AAPP responde exclusivamente a los mecanismos legales establecidos por el Gobierno de Puerto Rico para la evaluación de iniciativas de infraestructura energética y alianzas público-privadas.

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    "CTDC continuará colaborando con las agencias y entidades pertinentes conforme a los procesos establecidos bajo ley y en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios aplicables", concluyó.

    Etapa avanzada

    Añadió que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo técnico y regulatorio, tras completar durante los pasados años procesos especializados esenciales a proyectos de transmisión eléctrica internacional de esta naturaleza.

    El proyecto Hostos es una iniciativa estratégica de infraestructura energética internacional orientada a ampliar el acceso de Puerto Rico a recursos energéticos externos, fortalecer la resiliencia y flexibilidad del sistema eléctrico, facilitar una mayor integración de fuentes de energía renovable y diversificar las alternativas energéticas disponibles para la Isla.

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