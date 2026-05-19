Presentan proyecto Hostos ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico

Cables submarinos como lo que instalaría el proyecto Hostos. ( FUENTE EXTERNA )

Caribbean Transmission Development (CTDC) confirmó la presentación formal de una propuesta no solicitada ante la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), relacionada con el desarrollo del proyecto Hostos, una iniciativa energética que contempla la interconexión eléctrica submarina entre esa isla y la República Dominicana de hasta 700 megavatios (MW).

La CTDC explicó que la presentación ocurre luego de varios años de trabajo técnico, ambiental y regulatorio ante agencias estatales y federales de los Estados Unidos y de la República Dominicana, incluyendo la orden del permiso presidencial federal para la construcción, conexión, operación y mantenimiento de la iniciativa.

"El proyecto Hostos representa una infraestructura energética internacional única dentro del sistema eléctrico de Puerto Rico, diseñada para proveer acceso a recursos energéticos externos que brindarán resiliencia y capacidad adicional al sistema de la isla mediante una interconexión autorizada por el gobierno federal de Estados Unidos y contribuya a la modernización de nuestra red eléctrica", expresó la empresa en declaraciones escritas.

La compañía sostuvo además que la propuesta presentada ante la AAPP responde exclusivamente a los mecanismos legales establecidos por el Gobierno de Puerto Rico para la evaluación de iniciativas de infraestructura energética y alianzas público-privadas.

"CTDC continuará colaborando con las agencias y entidades pertinentes conforme a los procesos establecidos bajo ley y en cumplimiento con todos los requisitos regulatorios aplicables", concluyó.

Etapa avanzada

Añadió que el proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo técnico y regulatorio, tras completar durante los pasados años procesos especializados esenciales a proyectos de transmisión eléctrica internacional de esta naturaleza.

El proyecto Hostos es una iniciativa estratégica de infraestructura energética internacional orientada a ampliar el acceso de Puerto Rico a recursos energéticos externos, fortalecer la resiliencia y flexibilidad del sistema eléctrico, facilitar una mayor integración de fuentes de energía renovable y diversificar las alternativas energéticas disponibles para la Isla.