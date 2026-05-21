EGEHaina inaugura central que inyectará energía solar y eólica al sistema

El presidente Luis Abinader, funcionarios y ejecutivos de EGEHaina durante la inauguración. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHaina) inauguró la central Esperanza Renovable, en el municipio de Esperanza, provincia de Valverde, un proyecto que marca un hito para el sector energético dominicano: por primera vez se realiza inyección híbrida de energía eólica y solar de gran escala al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Tres parques integran la central: los recién inaugurados Esperanza Solar 2, de 60 megavatios (MW), y Esperanza Eólico, de 49.5 MW, junto a Esperanza Solar 1, con 90 MW, en operación desde 2023, que suman 200 MW de capacidad renovable instalada, para una producción anual estimada de 485,000 MWh, producto de una inversión de 246.5 millones de dólares.

Los dos parques solares cuentan con 259,370 módulos fotovoltaicos, distribuidos en 246 hectáreas, mientras que el parque eólico opera con 11 aerogeneradores Vestas de 4.5 MW cada uno, que alcanzan los 225 metros de altura total y constituyen las estructuras más altas instaladas en el país.

"Esperanza Renovable constituye diversificación real y estratégica de la matriz eléctrica nacional", afirmó José Rodríguez Silvestre, gerente general de EGEHaina.

El ejecutivo destacó que los parques Esperanza Solar 2 y Esperanza Eólico fueron adjudicatarios de la primera licitación de energía renovable con almacenamiento realizada en la historia de la República Dominicana.

"En virtud de ese contrato de compra-venta de energía, EGE Haina agregará en el mediano plazo un sistema de almacenamiento de energía (BESS) de 200 MWh de capacidad. Esta batería de escala industrial permitirá almacenar energía cuando se produzca en abundancia y entregarla cuando el sistema más la necesite", explicó.

La incorporación del sistema de almacenamiento completará un ecosistema energético basado en tres tecnologías complementarias: generación solar diurna, generación eólica nocturna y almacenamiento de respaldo.

Importancia del proyecto

La inauguración se realizó en presencia del presidente Luis Abinader. Durante l a ceremonia, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos , destacó la importancia del proyecto para la transformación del sistema eléctrico dominicano, la diversificación de la matriz energética y el fortalecimiento de la seguridad energética nacional frente al actual contexto geopolítico internacional.

A su vez, reafirmó el compromiso del Gobierno con la expansión de las energías renovables y el almacenamiento energético en el país.

"Esperanza Renovable marca un punto de inflexión en la transformación energética de la República Dominicana, porque combina energía eólica y solar en una misma infraestructura y fortalece nuestra estrategia de seguridad energética y sostenibilidad", precisó Santos.

Con la integración de estos nuevos parques, EGE Haina eleva su capacidad renovable instalada a 576 MW, superando anticipadamente la meta establecida en su bono corporativo de sostenibilidad.

La construcción de la central generó 1,400 empleos directos en la región y se proyecta que evitará la emisión de 275,575 toneladas de CO2 (dióxido de carbono) al año; contribuyendo a los objetivos nacionales de descarbonización y sostenibilidad ambiental.