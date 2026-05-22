Apagón de 12 horas afectará sectores de Peravia este viernes por trabajos de Edesur

La empresa Edesur Dominicana informó que este viernes varios sectores de la provincia Peravia quedarán sin servicio eléctrico por aproximadamente 12 horas, debido a trabajos de instalación de un nuevo transformador de potencia en la Subestación Pizarrete.

La interrupción del suministro eléctrico está programada desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y afectará comunidades como Santana, Nizao, Covacasa, Don Gregorio de Nizao, Juan Barón, Catalina, Carretón, Los Roches, Sabana Larga, Pizarrete, Roblegal, Juan de Sena, Las Barias (parcial), Lucas Díaz y La Jagua, entre otros sectores.

Según explicó la distribuidora, la suspensión temporal del servicio será necesaria para permitir la instalación de un moderno transformador que busca mejorar la calidad y estabilidad energética en la zona.

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Impacto en la comunidad

La empresa indicó que el nuevo equipo tendrá impacto en cerca de 20 sectores de la provincia y forma parte de un programa de repotenciación que desarrolla en distintas áreas de su zona de concesión para fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico.

Edesur Dominicana pidió disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes que puedan generar los trabajos y agradeció la comprensión de los residentes afectados por la prolongada interrupción eléctrica.