Edenorte anuncia licitaciones para servicios de recaudación y transporte

Edenorte Dominicana, S.A. anunció este viernes la apertura de dos procesos de licitación pública nacional correspondientes a la primera convocatoria para la contratación de servicios de estafetas recaudadoras de pagos y para el izaje y transporte de transformadores de potencia.

Los procesos fueron publicados bajo las referencias Edenorte-CCC-LPN-2026-0011 y Edenorte-CCC-LPN-2026-0010, respectivamente, en cumplimiento de la Ley Núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas.

La primera licitación contempla la contratación de servicios de estafetas recaudadoras de pagos para el cobro de facturas de clientes, mientras que la segunda corresponde al servicio de izaje y transporte de transformadores de potencia.

Te puede interesar La factura de la electricidad muestra ahora el subsidio que otorga el Gobierno

Edenorte informó que los interesados podrán retirar el pliego de condiciones específicas en la Gerencia de Compras de la empresa, ubicada en la avenida Juan Pablo Duarte No. 74, en Santiago de los Caballeros, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Asimismo, los documentos estarán disponibles en el portal institucional de Edenorte y en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Procedimiento para la presentación y apertura de propuestas

Las propuestas, tanto digitales como físicas, serán recibidas hasta las 8:30 de la mañana del 10 de julio de 2026. En el caso de las ofertas digitales, deberán ser remitidas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

En tanto, las propuestas físicas deberán entregarse en sobres lacrados en la Gerencia de Compras de Edenorte.

La apertura de las ofertas se realizará ese mismo día, a las 9:00 de la mañana, ante notario público, en el domicilio social de Edenorte Dominicana, S.A., en Santiago.

La empresa recordó que todos los interesados deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores del Estado, administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.