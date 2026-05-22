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Licitación pública Punta Catalina
Licitación pública Punta Catalina

Punta Catalina abre licitación para fortalecer su sistema contraincendios

Las ofertas serán recibidas en sobres sellados hasta el jueves 18 de junio de 2026 a las 10:00 de la mañana

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    Punta Catalina abre licitación para fortalecer su sistema contraincendios
    Vista de la Central Termoeléctrico Punta Catalina (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (Egepc) anunció este viernes, mediante un comunicado publicado en distintos medios de comunicación, la apertura de la licitación pública nacional EGEPC-CCC-LPN-2026-0016, dirigida a la contratación de servicios de reparaciones, mantenimiento, obras civiles y suministro para el sistema contraincendios de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

    De acuerdo con la convocatoria, el proceso está abierto a todas las empresas interesadas en participar, conforme a las disposiciones establecidas por la institución creada mediante la Ley 365-22.

    Detalles para los participantes 

    Las bases de contratación podrán retirarse en la Gerencia de Compras de la E, ubicada en la Torre Málaga VII, en el sector Ensanche Naco del Distrito Nacional, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes. También estarán disponibles a través de la sección transparencia del portal institucional de Punta Catalina.

    La institución informó que las propuestas deberán ser entregadas en sobres sellados hasta el jueves 18 de junio de 2026, a las 10:00 de la mañana, de manera presencial en la sede de su Gerencia de Compras.

    • El proceso busca fortalecer las condiciones operativas y de seguridad del sistema contraincendios de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, considerada una de las principales infraestructuras energéticas de la República Dominicana.
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