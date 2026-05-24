La ETED estructura fase para viabilizar inversión privada en almacenamiento energético

Un sistema de almacenamiento de energía por baterías (BESS). ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que avanza en la estructuración de los lineamientos técnicos, financieros y legales que permitirán habilitar inversión privada en sistemas de almacenamiento de energía por baterías (BESS), una tecnología orientada a fortalecer la estabilidad, flexibilidad y capacidad de respuesta del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

De acuerdo con los análisis preliminares, la iniciativa contempla un dimensionamiento referencial estimado de hasta 600 megavatios (MW)/1,200 MWh de almacenamiento energético, bajo esquemas modulares y escalables, que buscan robustecer la operación del SENI y acompañar la transformación energética nacional.

El vicepresidente ejecutivo de la ETED, Alfonso Rodríguez Tejada, afirmó que esta fase constituye un paso decisivo para organizar, con rigor técnico y transparencia, la participación privada en una infraestructura clave para el futuro del sistema eléctrico dominicano. Destacó que la ETED trabaja con sentido de anticipación para que la red de transmisión pueda responder a los cambios que vive el sector eléctrico.

"Una red moderna no sólo debe transportar energía. También debe tener capacidad de adaptarse, equilibrar el sistema y responder con mayor rapidez ante los desafíos operativos. Esa es la dirección hacia la que estamos avanzando", agregó.

La iniciativa forma parte de la visión impulsada por la gestión de Rodríguez Tejada, orientada a preparar la red de transmisión para los nuevos desafíos del sistema eléctrico: mayor demanda, creciente integración de energías renovables, necesidad de respuesta rápida ante variaciones operativas y una infraestructura cada vez más exigida por el crecimiento económico del país.

Sistemas BESS

Los sistemas BESS permiten almacenar energía cuando está disponible y liberarla cuando el sistema la requiere, contribuyendo a estabilizar la red, optimizar la operación eléctrica, mejorar la integración de fuentes renovables y reforzar la seguridad del suministro.

En seguimiento a los intercambios iniciados durante la sesión informativa realizada con agentes del SENI sobre inversión en almacenamiento energético por baterías, la ETED se encuentra en proceso de contratación de asistencia técnica especializada para acompañar la validación de escenarios, la definición de criterios y el diseño de los mecanismos que servirán de base para una próxima fase competitiva.

La firma especializada interactuará con el Grupo de Trabajo BESS de la ETED, modelará escenarios de integración de esta tecnología, evaluará servicios prioritarios para el sistema y ponderará los aportes recibidos del sector privado durante la primera convocatoria de manifestación de interés.