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Empresa rechaza acusaciones sobre exploraciones

Calificó dichas denuncias como falsas y carentes de sustento técnico

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    Empresa rechaza acusaciones sobre exploraciones
    Cordillera Septentrional. (FUENTE EXTERNA)

    La empresa Vertrixi Holding, S.R.L., denunció que es objeto de ataques  mediante un recurso de acción de amparo interpuesto ante la Cámara Civil y Comercial de Santiago por el Movimiento Cívico No Partidista Tiempo Verde y el señor Winston Vásquez.

    En una nota, Vertrixi Holding precisó que las coordenadas señaladas en el referido recurso de acción de amparo, relativas a supuestos trabajos de exploración realizados el 15 de marzo de 2026 en las comunidades de Manacla y Piche, y que alegadamente habrían impactado áreas protegidas de Diego de Ocampo, son falsas de toda falsedad y se encuentran completamente fuera del polígono autorizado de la concesión minera "Cobre el Hoyazo II", conforme las pruebas presentadas por las autoridades competentes, entiéndase, Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente.

    La empresa calificó dichas denuncias como falsas y carentes de sustento técnico, científico y documental, asegurando que forman parte de una campaña de desinformación.


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