Empresa rechaza acusaciones sobre exploraciones

La empresa Vertrixi Holding, S.R.L., denunció que es objeto de ataques mediante un recurso de acción de amparo interpuesto ante la Cámara Civil y Comercial de Santiago por el Movimiento Cívico No Partidista Tiempo Verde y el señor Winston Vásquez.

En una nota, Vertrixi Holding precisó que las coordenadas señaladas en el referido recurso de acción de amparo, relativas a supuestos trabajos de exploración realizados el 15 de marzo de 2026 en las comunidades de Manacla y Piche, y que alegadamente habrían impactado áreas protegidas de Diego de Ocampo, son falsas de toda falsedad y se encuentran completamente fuera del polígono autorizado de la concesión minera "Cobre el Hoyazo II", conforme las pruebas presentadas por las autoridades competentes, entiéndase, Dirección de Minería y Ministerio de Medio Ambiente.

La empresa calificó dichas denuncias como falsas y carentes de sustento técnico, científico y documental, asegurando que forman parte de una campaña de desinformación.