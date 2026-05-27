Capacidad de energías renovables en RD supera los 2,000 megavatios, afirma Joel Santos

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos. ( DIARIO LIBRE/ ROGER FIGUEROA )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó que en 2020 la capacidad instalada de energías renovables no convencionales en la República Dominicana era de 555 megavatios y que actualmente supera los 2,000 megavatios gracias a 38 proyectos solares y eólicos en operación.

Durante su participación en la sexta edición del evento REM: Recursos Energéticos y Mineros, organizado por la revista Factor de Éxito bajo el lema "Conectando Infraestructura, Energía y Minería para la Competitividad 2030", añadió que otros 25 proyectos están en desarrollo y aportarían al menos 2,000 megavatios adicionales hacia 2028.

Según Santos, la meta oficial es alcanzar un 30 % de energía renovable inyectada al sistema eléctrico y proyectó que el país podría llegar al 50 % en los primeros años de la próxima década si se fortalecen los sistemas de almacenamiento energético.

En ese sentido, explicó que el Gobierno impulsa una estrategia para incorporar entre 800 megavatios y un gigavatio de capacidad de almacenamiento para estabilizar el sistema eléctrico y aprovechar mejor la energía renovable.

También mencionó el proyecto Hostos, una iniciativa privada que busca conectar eléctricamente a República Dominicana con Puerto Rico mediante un cable submarino, que de mantenerse el cronograma previsto, la interconexión podría entrar en operación entre 2031 y 2032, permitiendo incluso exportar energía hacia la isla del encanto.

Reto energético por guerra de Oriente Medio

Aseguró que uno de los principales retos de la República Dominicana frente a la guerra que persiste en el Medio Oriente es continuar diversificando su matriz energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

En ese sentido, indicó que el Gobierno ha puesto énfasis en el desarrollo de las energías renovables, estrategia que, según afirmó, ya permite que cerca del 25 % de la energía del país provenga de fuentes renovables.

Dijo que esta diversificación energética ha contribuido a que la población no haya sentido con mayor intensidad el impacto del aumento de los costos internacionales de la energía.

Asimismo, reconoció que el subsidio al sector eléctrico continúa siendo un desafío, aunque afirmó que el Gobierno trabaja para hacer el sistema más eficiente mediante inversiones en redes de distribución y transmisión.

"Hay que seguir invirtiendo en las redes de distribución y transmisión y, en la medida en que nuevas plantas entren al sistema, los costos medios de compra de energía se irán reduciendo" Joel Santos Ministro de Energía y Minas “

El funcionario reiteró que tanto el sector energético como el minero son pilares fundamentales para la economía dominicana, especialmente en momentos en que las economías mundiales enfrentan tensiones y volatilidad.

En el caso de la minería, señaló que su aporte resulta clave para fortalecer la entrada de divisas y mantener el equilibrio económico del país.

Más megavatios de generación termoeléctrica Santos indicó que uno de los principales cambios en la economía mundial es que el sector energético ya no puede crecer al mismo ritmo de la economía, sino que debe ir por delante para garantizar las inversiones futuras. Explicó que la República Dominicana busca duplicar el tamaño de su economía hacia 2036 y que eso obligará a expandir la capacidad energética antes de que lleguen nuevas industrias de alto consumo eléctrico, como centros de datos, semiconductores y proyectos mineros. El ministro destacó que la estrategia gubernamental ha consistido en facilitar las inversiones privadas para aumentar la generación eléctrica y reveló que el país prevé sumar más de 2,000 megavatios de generación termoeléctrica hacia 2028.

Los minerales representan más de US$2,600 millones

En materia minera, Santos defendió el aporte del sector a la economía dominicana y recordó que los minerales representan el principal producto de exportación del país, con más de 2,600 millones de dólares.

El funcionario sostuvo que la minería moderna ha cambiado radicalmente y que actualmente depende de altos niveles de tecnología y consumo energético.

Asimismo, reconoció que existe un reto comunicacional para explicar a la población el impacto de la minería moderna y desmontar percepciones negativas sobre la actividad extractiva.

Santos señaló que el Gobierno trabaja en modificaciones a la legislación minera y energética para actualizar las normativas frente a los cambios tecnológicos, ambientales y sociales.

También defendió el papel de la minería como un sector contracíclico, al asegurar que ayuda a sostener la economía en momentos de crisis internacionales debido al aumento en los precios de los metales.

Además, aseguró que en 2024 los ingresos mineros permitieron compensar parte de las necesidades fiscales del Gobierno, tras pasar de 18,000 millones de pesos a 45,000 millones de pesos.

El ministro dijo que la diversificación económica es una de las principales fortalezas de la República Dominicana y llamó a continuar impulsando un sector energético capaz de anticiparse a las necesidades futuras y una minería que contribuya al crecimiento económico respetando el medio ambiente y beneficiando a las comunidades.

La actividad, celebrada en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo, contó además con la participación de Jon Macías, especialista internacional en sostenibilidad y descarbonización; Mónica Infante, gerente general de Manzanillo Gas & Power; Roberto Herrera; Germán Pujol, director de ingeniería y comercialización de CEPM; Roberto Torres, gerente general para la región Caribe de Schneider Electric; Óscar San Martín, gerente general de CEPM; Tony Da Silva Romero, consultor; Raniero Cassoñi, politólogo; y Andrés Astacio, superintendente de Electricidad.

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