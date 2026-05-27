Ministerio de Industria clausura dos envasadoras de gas en San José de Ocoa por fallas de seguridad

La medida fue aplicada contra las estaciones Alicia Gas II y Alicia Gas III, luego de que una inspección técnica revelara deficiencias críticas en los sistemas de emergencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), suspendió las operaciones de dos envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) en San José de Ocoa, tras detectar múltiples incumplimientos a las normas de seguridad establecidas en la Resolución 201-17.

La medida fue aplicada contra las estaciones Alicia Gas II y Alicia Gas III, luego de que una inspección técnica revelara deficiencias críticas en los sistemas de emergencia y antincendios, así como la ausencia de equipos esenciales para garantizar una operación segura.

Entre las irregularidades detectadas, los técnicos comprobaron que las estaciones no contaban con válvulas internas de seguridad de actuación neumática, térmica o remota, mecanismos considerados indispensables para las operaciones de expendio de GLP.

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Seguridad de los usuarios

Las autoridades indicaron que estas fallas comprometían la seguridad de los usuarios y del personal operativo, por lo que procedieron con la clausura inmediata de las instalaciones.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Sanz Lovatón, advirtió que ninguna envasadora que incumpla las normas de seguridad podrá continuar operando.

"La seguridad de los ciudadanos es lo primero", enfatizó el funcionario.

La suspensión de las operaciones fue coordinada entre el Ceccom y la Dirección de Supervisión, Control y Evaluación de Estaciones de Expendio (Dscee), en cumplimiento de las disposiciones de seguridad nacionales e internacionales aplicables a este tipo de estaciones.

El MICM recordó que, conforme a las normativas vigentes, esa institución tiene la facultad de implementar medidas destinadas a garantizar la seguridad en las instalaciones de combustibles, así como regular su importación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización en el país.