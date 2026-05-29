GoldQuest reporta nuevos hallazgos en exploración de minerales en RD

La empresa minera GoldQuest Mining Corp. informó nuevos resultados de su campaña de exploración en el objetivo Cachimbo, ubicado en la República Dominicana. El reporte confirma la presencia de una mineralización polimetálica de alta ley en la zona.

De acuerdo con un comunicado de la compañía despachado ayer desde Vancouver, el pozo de perforación TIR-26-62 interceptó un tramo de 12.15 metros con leyes significativas de diversos metales. Los análisis arrojaron resultados de 8.60 g/t de oro, 128.2 g/t de plata, 0.77 % de cobre, 11.21 % de zinc y 0.34 % de plomo.

El objetivo Cachimbo que explora GoldQuest se ubica en el cinturón mineralizado de Tireo (Tireo Belt), en la Cordillera Central de la República Dominicana.

Continuidad y potencial de expansión

Este nuevo hallazgo es fundamental para la empresa, ya que confirma la continuidad del nivel mineralizado de sulfuros masivos volcanogénicos (VMS) identificado en perforaciones previas realizadas este mismo año.

La importancia de este pozo radica en que fortalece la interpretación de un sistema de alta ley que permanece abierto hacia el noroeste, lo que sugiere un potencial de expansión a lo largo de un corredor anómalo de 7.5 kilómetros.

Dentro de los resultados destaca un sub-intervalo de 3.35 metros que reportó valores de zinc extremadamente altos, alcanzando un 35.85 %. Incluso, una de las muestras superó el límite de detección del laboratorio al registrar más de un 40 % de zinc, por lo que actualmente está siendo sometida a un nuevo análisis para determinar su valor final.

Declaraciones de la empresa

Luis Santana, CEO de GoldQuest, expresó en el comunicado que estos resultados representan un avance importante para el programa de exploración en Cachimbo.

"La perforación proporciona información geológica adicional sobre la mineralización polimetálica identificada y contribuye a nuestra comprensión continua del sistema mineralizado", señaló el ejecutivo.

GoldQuest Mining Corp. es una empresa canadiense que cuenta con una fuerte participación de inversionistas dominicanos y se enfoca en el avance de sus activos de oro y cobre en la República Dominicana.

La empresa informó desde Vancouver que aún tiene resultados pendientes de una zona de vetas (stringer zone) ubicada debajo del nivel de alta ley, lo que ayudará a identificar las zonas alimentadoras del sistema.