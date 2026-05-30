Gasolinas y gasoil acumulan alzas de hasta RD$45 por galón desde mediados de marzo

La guerra, que comenzó el 28 de febrero de 2026, puso fin a un período de estabilidad en el mercado local de los combustibles. ( FUENTE EXTERNA )

Los principales combustibles comercializados en el país acumulan aumentos de hasta 45 pesos por galón desde que el Gobierno comenzó a aplicar reajustes a mediados de marzo, dos semanas después del inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero de 2026, puso fin a un período de estabilidad en el mercado local de los combustibles, ya que el pasado 13 de marzo el Gobierno dispuso los primeros incrementos, rompiendo así una racha de 38 semanas consecutivas sin variaciones en los precios de la gasolina premium, gasolina regular, gasoil regular y gasoil óptimo.

Desde entonces, la gasolina premium registra el mayor aumento acumulado junto al gasoil óptimo, con RD$45 por galón cada uno. La gasolina premium pasó de RD$290.10 a RD$335.10 por galón tras el aumento que entró en vigor este sábado, mientras que el gasoil óptimo subió de RD$242.10 a RD$287.10.

En el caso de la gasolina regular, el incremento acumulado asciende a RD$35 por galón, al pasar de RD$272.50 a RD$307.50. El gasoil regular también aumentó RD$35, al subir de RD$224.80 a RD$259.80 por galón.

Mientras tanto, otros combustibles de uso menos común a nivel doméstico, como el avtur, el kerosene, el fuel oil #6 y el fuel oil con 1 % de azufre, han mostrado fluctuaciones constantes, con alzas y bajas en cada anuncio semanal del gobierno sobre los precios de los combustibles.

Semana de aumentos

Esos precios finales se deben a que el viernes 29 de mayo el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció para la semana del 30 de mayo al 5 de junio nuevas alzas de RD$4 por galón para la gasolina premium y el gasoil óptimo, y de RD$2 para la gasolina regular y el gasoil regular.

A diferencia de estos combustibles, el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural han mantenido sin cambios sus precios desde el inicio del conflicto. El GLP continúa vendiéndose a RD$137.20 por galón y el gas natural a RD$43.97 por metro cúbico.

Al anunciar los precios para la próxima semana, el MICM informó que el Gobierno destinó RD$954.9 millones para subsidiar el GLP y evitar incrementos en ese combustible de amplio consumo doméstico.

El Gobierno ha atribuido los reajustes al comportamiento volátil del petróleo intermedio de Texas (WTI) y de sus derivados en los mercados internacionales, situación que, según explica, ha obligado a realizar ajustes graduales en los precios internos de los combustibles.