Edesur invertirá RD$1,752 millones para recuperar redes eléctricas en SD y otras 11 provincias

Personal de Edesur trabaja en una subestación eléctrica. La distribuidora informó que busca modernizar redes eléctricas que no han sido intervenidas durante décadas. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana anunció la ejecución de un Programa de Recuperación de Polígonos (PRP) que impactará unas 85 localidades de 11 provincias de su área de concesión, con una inversión superior a los 1,752 millones de pesos.

La iniciativa busca continuar la rehabilitación de las redes eléctricas, reducir las pérdidas de energía y normalizar el servicio para decenas de miles de usuarios que actualmente mantienen conexiones irregulares.

Los proyectos incluyen la instalación de redes denominadas "antifraude" y la incorporación de soluciones tecnológicas para facilitar la telemedición y una gestión más eficiente del consumo eléctrico, apoyadas en la modernización de la infraestructura de distribución.

Como parte de los trabajos, Edesur construirá alrededor de 200 kilómetros de redes de media y baja tensión, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio, reducir averías y evitar situaciones asociadas a sobrecargas, altos voltajes y deterioro de postes.

El programa comprende 58 proyectos que serán ejecutados en dos etapas. La primera fase ya fue adjudicada e incluye 10 obras en unas 20 localidades, con una inversión superior a los 497.9 millones de pesos.

La segunda fase, actualmente en proceso de licitación, contempla 48 proyectos adicionales en más de 65 localidades, como parte del Plan de Emergencia del Sector Eléctrico. Esta etapa requerirá una inversión superior a los 1,254 millones de pesos.

De acuerdo con la distribuidora, las intervenciones contribuirán a disminuir las pérdidas de energía, fortalecer la eficiencia en la facturación y el cobro, mejorar el alumbrado público y aumentar la seguridad de las comunidades beneficiadas.

11 provincias del sur

Las obras se desarrollarán en sectores de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia.

Con este programa, Edesur busca modernizar redes eléctricas que no han sido intervenidas durante décadas, fortalecer la confiabilidad del servicio y avanzar en la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.