RD es el principal comprador de gas natural estadounidense en AL

Funcionarios del Gobierno estadounidense y ejecutivos y socios de AES Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Las importaciones de gas natural licuado (GNL) de la República Dominicana desde los Estados Unidos (EE. UU.) superaron en 2025 los cuatro millones de metros cúbicos, consolidando al país como el mayor comprador de ese hidrocarburo norteamericano en América Latina.

Así lo informó la empresa AES Dominicana, quien resaltó que la corporación realizó operaciones de compra de GNL norteamericano por alrededor de 1,400 millones de dólares el año pasado, y se proyecta un crecimiento del 16% para 2026.

AES destacó que su terminal de GNL, ubicada en la comunidad de Andrés, en el municipio de Boca Chica, constituye el principal punto de entrada de gas natural proveniente de Estados Unidos.

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La compañía dio a conocer el dato durante una visita del subsecretario de Estado de los EE. UU., Christopher Landau, quien estuvo acompañado de la embajadora Leah Campos y una comisión oficial del Gobierno norteamericano.

Los visitantes fueron recibidos por Juan Ignacio Rubiolo, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de AES; Edwin De los Santos, presidente de AES Dominicana; Madelka McCalla, vicepresidenta global de Asuntos Corporativos e Impacto, y Joe Udoo, vicepresidente global de Políticas Públicas, junto a los socios locales Félix García, presidente del Grupo Linda, y Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella.

"El gas natural no solo respalda un suministro eléctrico confiable y competitivo para el país, sino que también se ha convertido en un motor de integración regional, atrayendo inversión y fortaleciendo la seguridad energética en Centroamérica y el Caribe. Estados Unidos ha sido un socio estratégico en este proceso y, gracias a esa alianza, hemos logrado que la región acceda a una energía más limpia y eficiente", declaró Rubiolo.

Durante la visita, los ejecutivos de AES ofrecieron un recorrido por las instalaciones de la terminal de almacenamiento y regasificación de GNL AES Andrés y su planta de generación eléctrica.

Estas instalaciones se abastecen de gas natural originario de los Estados Unidos, cargado en las terminales de licuefacción de Cameron (Luisiana) y Freeport (Texas), lo que consolida a la República Dominicana como el principal destino de importación de GNL norteamericano en América Latina.

Mayor inversión estadounidense

La Corporación AES se ha consolidado como el mayor desarrollador de soluciones energéticas a base de gas natural proveniente de los Estados Unidos en la región, abasteciendo a clientes de los sectores comercial, industrial, minero y de generación eléctrica.

Durante el encuentro, los ejecutivos destacaron que AES Dominicana representa la mayor inversión de capital estadounidense en la República Dominicana, con más de US$2,400 millones destinados a modernizar el parque energético nacional.

La empresa gestiona la primera y única terminal de GNL con capacidad plug and play —que permite una expansión inmediata de hasta 1,000 megavatios (MW) adicionales— y abastece a siete unidades de generación que aportan 1,800 MW, además de suplir a cuatro distribuidoras que comercializan gas natural en los sectores industrial, comercial, vehicular, turístico y de zonas francas.