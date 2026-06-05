Los combustibles para generar electricidad suben hasta un 52 %

Una central de generación eléctrica, ubicada en el la región este del territorio dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar del aumento de precio que sufrieron en marzo dos de los tres principales hidrocarburos utilizados para la generación eléctrica en la República Dominicana, ese incremento no se reflejó en el costo al cual las tres empresas distribuidoras públicas del servicio (EDE) compraron la energía.

El pasado marzo el mundo vio como el petróleo superó la barrera de los 100 dólares por barril, debido a la guerra en el Golfo Pérsico, situación que se trasladó al costo de sus derivados, como el fuel oil número 6, utilizado para la producción de energía, el cual se encareció un 52.3 % con relación a su precio de febrero.

Ese combustible pasó de 55.6 dólares por barril en febrero a 84.7 dólares el mes siguiente, para un alza absoluta de 29.1 dólares, de acuerdo con el Informe de desempeño de las empresas eléctricas estatales, que elabora el Ministerio de Energía y Minas.

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De igual forma, el costo de la tonelada de carbón mineral, aunque no es un derivado del crudo, aumentó un 10.2 % entre febrero y marzo de este año, pasando de 85.6 dólares a 94.3 dólares en ese período.

Aunque ambas fuentes de generación sufrieron incremento de precios, su participación en la producción eléctrica también aumentó durante el citado lapso.

El fuel oil pasó de representar un 13.7 % en febrero a un 15.6 % en marzo, mientras que el carbón mineral tuvo una participación de un 27.6 % de la energía eléctrica producida en el país en el tercer mes de 2026, superando el 24.7 % del mes anterior, equivalente a un alza de 2.9 puntos porcentuales.

En cambio, el gas natural, aunque tampoco es un derivado del petróleo, pero cuyo precio en los mercados internacionales se vio afectado por los ataques a Qatar, registró una caída en su precio y en la participación de la producción de electricidad entre febrero y marzo. El millón de BTU de ese hidrocarburo pasó de 4.2 dólares a 3.3 dólares, una baja de un 21.4 %.

Sin embargo, un menor costo en el precio de ese hidrocarburo no implicó que aumentara su participación en la generación eléctrica de febrero a marzo, sino que la misma cayó de un 39.1 % a un 33.7 %, según recoge el documento.

Costo de compra EDE

El alza de los costos asociados a las fuentes de generación eléctrica no impactó el precio de compra de la energía por parte de las empresas distribuidoras.

El precio promedio, en centavos de dólar por kilovatio-hora, al cual las EDE compraron en febrero pasado ascendió a 16.84, un monto que un mes después, a pesar del incremento del fuel oil y el carbón, se redujo a 15.97.

Frenan pérdidas

Las tres empresas distribuidoras de electricidad de capital estatal: Edeeste, Edenorte y Edesur lograron frenar y reducir ligeramente las pérdidas por segundo mes seguido. Ese indicador se ubicó en un 38.7 % en marzo, para una variación de 0.1 puntos porcentuales con relación a febrero y un acumulado de 0.2 puntos porcentuales en lo que va de 2026.

Sin embargo, medida de forma interanual, las compañías acumulan un crecimiento de 1.1 puntos porcentuales en sus pérdidas.